Only What We Carry : Quentin Tarantino sort de l’ombre

Le cinéaste devient personnage principal dans le récit de Jamie Adams sur l’amour et la perte.

Tl;dr Quentin Tarantino refait surface devant la caméra dans Only What We Carry, incarnant un rôle principal après des années derrière la caméra.

Le film, tourné en Normandie par Jamie Adams, mêle amour, perte et secrets enfouis aux côtés de Simon Pegg, Sofia Boutella et Charlotte Gainsbourg.

Même sans réaliser, Quentin Tarantino reste actif dans le cinéma via scénarios et projets annexes, suscitant curiosité et attente autour de son nouveau rôle.

Retour sous les projecteurs, mais devant la caméra

Depuis la sortie de Once Upon a Time in Hollywood en 2019, le réalisateur-star Quentin Tarantino s’était fait discret derrière la caméra, même si l’on savait qu’il préparait activement son ultime long-métrage. Surprise : c’est en tant qu’acteur que l’auteur culte refait surface, et pas pour une simple apparition. Cette fois, il tient un rôle de premier plan dans Only What We Carry, film déjà tourné par la réalisatrice britannique Jamie Adams.

Un événement rare

Si l’on se souvient volontiers des petits rôles de Quentin Tarantino dans ses propres films — pensons à Reservoir Dogs ou Django Unchained — il faut remonter à 1996 et à son passage chez Robert Rodriguez dans From Dusk Till Dawn pour le retrouver aussi investi devant l’objectif d’un autre réalisateur. À ses côtés dans cette aventure indépendante, on retrouve une distribution internationale solide : Simon Pegg, Sofia Boutella et Charlotte Gainsbourg. Le film n’a pas encore de date de sortie officielle, mais son tournage sur les côtes normandes est désormais achevé.

L’intrigue : entre secrets enfouis et renaissance intime

Only What We Carry, décrit comme « une méditation sur l’amour, la perte et le courage silencieux d’aller de l’avant », suit le personnage de Julian Johns (Pegg) dont la vie bascule lorsque son ancienne élève Charlotte Levant (Boutella) revient affronter son passé. Au cœur de ce récit, Quentin Tarantino incarne John Percy, vieil ami du héros dont l’irruption réveille des vérités longtemps tues. La réalisatrice Jamie Adams, qui rêvait d’un film à la manière d’Éric Rohmer, confie : « Cela a toujours été mon rêve de tourner ce type de film en Normandie. Grâce à la liberté du cinéma indépendant et au talent réuni ici, ce rêve s’est réalisé. »

Entre écriture et nouveaux défis artistiques

Même sans diriger lui-même, le cinéaste reste très actif : il signe notamment le scénario du spin-off centré sur Cliff Booth (personnage incarné par Brad Pitt) pour un projet réalisé par David Fincher. Qu’il s’agisse de podcasts ou d’écriture — plusieurs livres sont récemment sortis sous sa plume — on sent que l’enfant terrible du cinéma américain choisit désormais ses projets avec soin. Mais voir son nom en haut d’une affiche comme acteur principal ? Voilà qui intrigue tout autant que cela excite les amateurs du septième art.

La sortie française reste à préciser ; une chose est sûre : chaque apparition majeure de Quentin Tarantino suscite immanquablement la curiosité…