Quentin Tarantino confirme une longue attente pour son dernier film

Le dernier film de Quentin Tarantino va prendre du temps à arriver.

Tl;dr Quentin Tarantino retarde son dernier film pour être père.

Il souhaite que ses enfants soient assez âgés pour comprendre.

Son prochain projet sera son dixième et dernier film.

Le temps du père avant le temps du réalisateur

Quentin Tarantino, le réalisateur oscarisé, a décidé de mettre en pause sa carrière cinématographique pour se consacrer à un rôle tout aussi important : celui de père. Selon une interview donnée lors du Festival de Sundance (Variety), Tarantino a fait part de sa décision de prendre le temps d’être un père pour ses deux jeunes enfants. « Je ne suis pas pressé de me lancer dans la production », a-t-il confié, « J’ai fait ça pendant 30 ans. Le mois prochain, mon fils aura 5 ans et j’ai une fille de deux ans et demi. Quand je suis en Amérique, j’écris. Quand je suis en Israël ? Je suis un abba, qui signifie père ».

Un projet en attente

Le réalisateur Quentin Tarantino a expliqué qu’il souhaite attendre que ses enfants soient assez grands pour comprendre ce qui se passe avant de poursuivre son prochain projet. « L’idée de me lancer dans un voyage alors qu’ils sont trop jeunes pour le comprendre ne m’attire pas« , a-t-il ajouté, « Je veux attendre que mon fils ait au moins 6 ans. Ainsi, il saura ce qui se passe, il sera là, et ce sera un souvenir pour le reste de sa vie. »

Le dernier film de Tarantino

Depuis plusieurs années, Quentin Tarantino est catégorique : son prochain film sera son dernier. Un temps, il semblait que ce projet serait The Movie Critic, un film sur un critique de cinéma cynique des années 1970. Malgré l’attachement de grands noms comme Brad Pitt et Tom Cruise, Tarantino a finalement décidé de repartir de zéro.

Avant The Movie Critic, Tarantino travaillait sur un nouveau film Star Trek, écrit par Mark L. Smith. Cependant, le réalisateur a depuis déclaré que ce film Star Trek « n’arrivera jamais », soulevant des questions sur la nature de son dernier film.

Le réalisateur a toujours affirmé vouloir arrêter après dix films pour terminer en beauté. Il estime que « les réalisateurs ne s’améliorent pas » en vieillissant, c’est pourquoi il préfère se retirer pendant qu’il a encore quelque chose à offrir. Dans cette perspective, il est compréhensible qu’il fasse preuve d’une grande patience. En plus de vouloir créer des souvenirs sur le plateau avec ses enfants, il souhaite que son dixième film soit le meilleur projet possible.

Un dernier projet original

Il faudra donc attendre au moins jusqu’au sixième anniversaire de son fils pour voir le prochain film de Tarantino. On peut s’attendre à ce que le réalisateur prenne une direction originale pour son grand final, loin des franchises établies. Quoi qu’il prépare, ce sera très probablement l’une de ses aventures originales signature, avec des dialogues percutants, des personnages mémorables et une violence sanglante.