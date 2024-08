The Hateful Eight : l’histoire derrière l’annulation puis la relance du western de Quentin Tarantino

Le film The Hateful Eight du réalisateur américain Quentin Tarantino a connu un parcours tumultueux, marqué par une annulation inattendue suivie d'une relance audacieuse.

Une annonce enthousiasmante

En 2013, Quentin Tarantino annonce son projet de western, The Hateful Eight. Ce film promet de revisiter le genre avec l’esprit audacieux qui a fait sa réputation, se déroulant dans une auberge isolée du Wyoming après la guerre de Sécession. L’intrigue, centrée sur huit personnages coincés ensemble en pleine tempête de neige, crée une forte anticipation parmi les fans. Quentin Tarantino promet un mélange de tension, de dialogues incisifs, et de violence stylisée, un cocktail qui excite à la fois le public et les critiques.

La fuite qui change tout

Cependant, en janvier 2014, une fuite de scénario sur Internet bouleverse les plans. Le script de The Hateful Eight est divulgué, provoquant une colère intense chez Quentin Tarantino. Se sentant trahi, il annonce qu’il abandonne le projet. Il décide de publier le script sous forme de livre, offrant ainsi un aperçu de son travail aux fans déçus mais frustrés par l’annulation du film. Cette trahison initiale semble mettre fin à la promesse d’un nouveau chef-d’œuvre.

Retour inattendu

Malgré cet échec initial, la lecture publique du script, qui se tient à Los Angeles en avril 2014, ravive l’intérêt. L’accueil enthousiaste des participants convainc le réalisateur américain Quentin Tarantino de réévaluer sa décision. Le réalisateur décide de relancer le projet avec des modifications et en optant pour une projection en 70mm, un format rare qui renvoie aux grandes époques du cinéma. Ce choix marque un retour triomphal et une nouvelle opportunité de concrétiser sa vision artistique.

La renaissance du projet

The Hateful Eight sort finalement en décembre 2015. Le film, salué pour ses performances d’acteurs, sa direction artistique et son utilisation du format 70mm, trouve son public malgré des critiques partagées. Quentin Tarantino réussit à transformer une crise en succès, affirmant encore une fois son talent pour le cinéma de genre. La sortie du film démontre que même les obstacles majeurs peuvent être surmontés avec passion et détermination.