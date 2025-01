Quand Star Trek: Section 31 se déroule-t-il dans la chronologie de la franchise ?

Star Trek: Section 31 se déroule après les événements de Star Trek: Discovery et avant ceux de Star Trek: Picard.

Tl;dr « Star Trek: Section 31 » suit l’histoire de l’impératrice Georgiou après son voyage dans le temps.

Il présente un personnage commun avec l’univers de « Star Trek », Rachel Garrett.

Le cadre temporel de l’histoire est complexe en raison de voyages interdimensionnels et de sauts temporels.

Une nouvelle exploration de l’univers de Star Trek

Le téléfilm « Star Trek: Section 31 » offre une perspective nouvelle et complexe sur l’univers de « Star Trek ». Avec des voyages interdimensionnels et des passages à travers le portail temporel vivant, le Gardien de l’Eternité, la chronologie du film s’avère difficile à situer. Cependant, un personnage commun avec l’univers existant de « Star Trek » nous offre un indice crucial.

L’impératrice Georgiou, un pilier dans la trame narrative

L’impératrice Georgiou, un despote cannibale meurtrier d’un univers parallèle, joue un rôle crucial. Recrutée par la Section 31, une organisation secrète de Starfleet, elle est aperçue pour la dernière fois en train de quitter le 32ème siècle pour rejoindre une époque où l’univers maléfique du Miroir et l’univers traditionnel de Trek étaient plus étroitement alignés. Le film « Section 31 » retrace le parcours de l’impératrice depuis lors, et explique où elle a atterri après son voyage dans le temps.

Rachel Garrett, un lien essentiel

Un autre personnage clé est Rachel Garrett. Lieutenant dans le film « Section 31 », elle a auparavant été capitaine de l’U.S.S. Enterprise-C. Selon la chronologie de « Star Trek », Garrett est née en 2293 et aurait une trentaine d’années lors des événements du film. Cela suggère que « Section 31 » se déroule en 2326.

Cependant, la chronologie pose problème. Georgiou fait partie de la Section 31 depuis 2257, soit 36 ans avant la naissance de Garrett. Comment pourrait-elle donc être dans la trentaine quelques années plus tard ? Une solution possible est que « quelques années » pourraient en réalité représenter plusieurs décennies et que Georgiou serait alors âgée de 135 ans. Après tout, nous sommes dans le futur, où la médecine est très avancée et où les corps sont souvent augmentés par des dispositifs mécaniques.

Un voyage temporel complexe

« Star Trek: Section 31 » offre ainsi une exploration complexe et intrigante de l’univers de « Star Trek ». Avec des sauts temporels et des personnages voyageant à travers différents univers, le film promet une aventure captivante pour les fans de la franchise.