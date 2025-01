Spock plus fort que Wolverine : l’incroyable crossover oublié entre Star Trek et X-Men

L'oubliée rencontre entre Star Trek et X-Men a démontré que Spock était capable de venir à bout de Wolverine, prouvant ainsi l'incroyable force de ce personnage de l'univers Star Trek.

Tl;dr Oscar Isaac, acteur jouant dans Marvel et Spider-Man, s’interroge sur les combats entre personnages de différents univers.

En 1996, un croisement entre l’univers de « X-Men » et « Star Trek » a eu lieu dans un comic.

Il est possible que les univers de Marvel et « Star Trek » se rencontrent à nouveau à l’avenir.

Quand les univers de fiction se rencontrent

Dans notre ère saturée d’univers fictifs époustouflants, il est inévitable que des débats surgissent entre les fans de différentes franchises. Qui, parmi les personnages de différents mondes, pourrait vaincre les meilleurs de l’autre univers ? Même les acteurs célèbres, tels qu’Oscar Isaac, participent à ces discussions. Il a récemment émis l’hypothèse que son personnage de Moon Knight dans l’univers cinématographique Marvel pourrait probablement vaincre son Miguel « Spider-Man 2099 » O’Hara de « Spider-Man: Across the Spider-Verse ».

Un croisement inattendu

Les débats de suprématie entre les divers fandoms sont sans doute à leur apogée lorsqu’ils opposent des franchises si différentes que peu de personnes auraient même pensé à les comparer, comme « X-Men » de Marvel et « Star Trek ». À la surprise générale, ces deux propriétés emblématiques ont effectivement fusionné en 1996, grâce au comic de crossover « Star Trek/X-Men ». Le comic révèle, entre autres, comment le Wolverine des X-Men, avec son squelette en adamantium et ses griffes tranchantes, se comporterait en combat singulier contre Mr. Spock. Et la réponse est : pas très bien.

Plus qu’une simple rencontre

Le comic « Star Trek/X-Men » de 1996 raconte une histoire où l’équipage de l’USS Enterprise rencontre de nombreux personnages familiers des aventures des mutants Marvel, des X-Men aux membres notables de la race extraterrestre Shi’ar. Le méchant de l’histoire est, de manière appropriée, un hybride du personnage de « Star Trek » Gary Mitchell et du méchant des X-Men Proteus, tous deux associés à de grands pouvoirs de distorsion de la réalité.

Après les premiers malentendus, les héros parviennent à sauver la situation. Cependant, ce n’est pas la seule occasion où ces deux groupes se sont rencontrés. En effet, en 1998, Marvel a publié « Second Contact », une suite du film de 1996 « Star Trek: First Contact », où un groupe de X-Men et l’équipage de l’Enterprise de « Star Trek: The Next Generation » unissent leurs forces pour combattre Kang le Conquérant.

Un futur plein de possibilités

Alors que les X-Men font encore leurs premiers pas maladroits dans l’univers cinématographique Marvel, il est fascinant de savoir qu’ils ont déjà une histoire de crossover avec plusieurs séries « Star Trek ». Le film « Deadpool & Wolverine » de 2024 nous montre à quel point le MCU est prêt à prendre des risques avec ses personnages mutants. Si les astres s’alignent en coulisses, qui sait ? Un jour, dans un avenir probablement lointain, nous pourrions voir Wolverine perdre face à Spock en action réelle.