George Clooney s’amuse du casse du Louvre

La star de la saga Ocean's salue l’ingéniosité des voleurs tout en plaisantant sur la situation.

Tl;dr George Clooney a réagi avec humour au vol du Louvre, saluant l’ingéniosité des cambrioleurs.

L’acteur a comparé le casse à ses célèbres rôles dans la saga Ocean’s, évoquant un mélange d’amusement et d’admiration.

Il a également plaisanté sur de futurs braquages fictifs, soulignant le parallèle entre cinéma et réalité.

Un casse digne d’Hollywood au cœur du Louvre

Il y a des histoires qui semblent écrites pour le cinéma. Pourtant, le 19 octobre 2025, c’est la réalité qui a frappé le Musée du Louvre, avec un vol de bijoux d’une audace incroyable. Selon une enquête approfondie du New York Times, les voleurs, toujours non identifiés publiquement, ont utilisé un ingénieux monte-meubles — cet appareil habituellement réservé aux déménagements parisiens — pour accéder en pleine nuit à la célèbre Galerie d’Apollon. En moins de sept minutes, ces professionnels du cambriolage ont fracassé plusieurs vitrines pour s’emparer de précieuses pièces, dont des joyaux ayant appartenu à l’impératrice Eugénie.

Des échos troublants avec la fiction

Difficile, en découvrant les détails de cette opération parfaitement orchestrée, de ne pas penser à l’univers créé par Steven Soderbergh. Les stratagèmes des voleurs rappellent inévitablement les combines sophistiquées de la saga Ocean’s. D’ailleurs, l’ironie ne manque pas : alors que la trilogie semblait terminée avec Ocean’s Thirteen, voilà que le monde réel se met à copier la fiction… et peut-être même à l’inspirer. « On devrait braquer le Louvre… mais quelqu’un nous a déjà coupé l’herbe sous le pied ! » a plaisanté récemment George Clooney, interrogé sur ce vol lors de l’avant-première de son film Jay Kelly.

Entre humour et admiration pour les voleurs

Interrogé sur le tapis rouge par Variety, l’acteur n’a pu cacher un certain amusement face à ce scénario digne de ses plus célèbres rôles : « Je me demande s’ils vont les attraper. Ils ont vraiment bien bossé ! C’était cool… enfin, « cool », disons que si tu es un voleur pro comme moi, tu ne peux qu’être fier d’eux ». Même s’il reconnaît la gravité des faits, difficile pour celui qui incarne Danny Ocean de ne pas saluer la performance.

En plaisantant sur l’avenir d’Ocean’s Fourteen, George Clooney suggère même un nouveau plan fictif : « Soyons réalistes : on va plutôt braquer Adam Sandler. Il doit bien avoir quelques joyaux cachés chez lui ! »

L’héritage cinématographique des casses de musée

Petit clin d’œil supplémentaire à cet entrelacement entre art et réalité : en 2018, c’est déjà dans un musée que se déroulait l’intrigue centrale d’Ocean’s 8. Sous la houlette de Debbie Ocean (incarnée par Sandra Bullock, sœur fictive du personnage joué par George Clooney), une équipe féminine organisait le vol d’un collier Cartier lors du Met Gala. Si ce scénario semblait improbable… il n’aura finalement fallu que quelques années pour qu’un vrai coup d’éclat parisien vienne lui faire écho.

Reste à savoir si ces nouveaux maîtres du casse inspireront réellement Hollywood ou si l’histoire ne fait que se répéter, en boucle, entre salles obscures et galeries muséales.