The Boys in the Boat : le film de George Clooney sur l’équipe d’aviron américaine

L'histoire incroyable de l'équipe d'aviron américaine durant les JO de Berlin.

Réalisé par George Clooney pour la MGM (avec l’aide de Smoke House Pictures et Spyglass Media Group) à partir d’un scénario de Mark L. Smith, inspiré du livre éponyme de Daniel James Brown paru en 2013, le film The Boys in the Boat suit l’équipe d’aviron de l’université de Washington qui a remporté l’or aux Jeux olympiques d’été de Berlin en 1936. Cette histoire vraie et inspirante explique comment un groupe d’outsiders, au plus fort de la Grande Dépression, est propulsé sous les feux de la rampe et affronte des rivaux d’élite du monde entier.

Un trailer pour The Boys in the Boat

The Boys in the Boat est pour l’instant uniquement prévu pour une sortie aux États-Unis le 25 décembre prochain. Le casting est composé de Callum Turner (Joe Rantz), Joel Edgerton (Al Ulbrickson), Jack Mulhern, Sam Strike, Peter Guinness (George Yeomans Pocock), Alec Newman (Harry Rantz), Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban, Sam Bishop, Ian Bjorn, Luke Roberts, Joel Phillimore, Hadley Robinson, Courtney Henggeler (Hazel Ulbrickson), James Wolk (Tom Bolles), Chris Diamantopoulos (Royal Brougham), Nick Tajan (barreur allemand), Jan Stratmann (rameur allemand), Eddie Allen (barreur australien), Tom Sharrock (rameur australien), Thijs de Buck (rameur australien), Shane McCarthy (rameur australien), Joseph Grey (rameur hongrois), Chris Wilson (Hermann Göring) et Austin Haynes.