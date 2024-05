La Menace Fantôme est le film Star Wars le plus regardé au monde sur Disney+

Le film Star Wars le plus populaire sur Disney+ est La Menace Fantôme qui explore les origines d'Anakin Skywalker, futur Dark Vador, et sa relation avec Obi-Wan Kenobi, alors qu'ils se battent contre la Fédération du Commerce et son allié Sith, Dark Sidious.

Tl;dr Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme est le film le plus vu sur Disney+.

Le film qui a donné naissance à la prélogie Star Wars a généré 1,044 milliard de dollars depuis sa sortie.

Malgré des critiques mitigées, la popularité de Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme a considérablement augmenté.

Le public de la trilogie préquelle (ou prélogie) est maintenant un élément démographique majeur.

L’héritage indéniable de Star Wars

Sorti le 19 mai 1999 au cinéma, Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme a su conquérir le cœur des spectateurs et a ravivé la flamme de la franchise. Aujourd’hui, il est le film Star Wars le plus regardé sur la plateforme de streaming Disney+ à l’échelle mondiale, malgré des critiques mitigées à son lancement.

Un succès financier indiscutable

Le film Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme de George Lucas a généré 1,044 milliard de dollars depuis sa première sortie, et a même réussi à se hisser à la troisième place du box-office lors de son retour en salles pour son 25ème anniversaire.

Un regain de popularité pour La Menace Fantôme

Malgré un score de 52% au Tomatometer de Rotten Tomatoes et une note du public de 59%, Star Wars, épisode I : La Menace Fantôme continue d’attirer des spectateurs, prouvant ainsi que les critiques ne sont pas toujours synonymes de succès.

La génération “préquelle” prend le relais

Des millions de téléspectateurs ont grandi avec la trilogie préquelle de Star Wars, dont La Menace Fantôme était le premier volet. Aujourd’hui adultes, ils constituent désormais une part majeure du public et assurent le succès continu du film.