The Hunt for Gollum et la chronologie du Seigneur des Anneaux

Découvrez où se situe le nouveau film The Hunt for Gollum dans la chronologie du Seigneur des Anneaux et comment il enrichit l'univers de Tolkien.

Tl;dr Warner Bros. Discovery a annoncé The Hunt for Gollum.

Le film mettra en vedette Gollum, interprété par Andy Serkis.

The Hunt for Gollum est prévu pour une sortie en 2026.

Le film se déroule entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Un nouveau voyage en Terre du Milieu

Warner Bros. Discovery a récemment levé le voile sur un projet qui ravira les fans de Tolkien : un nouveau film Le Seigneur des Anneaux est en cours de préparation. Ce long-métrage mettra en scène le célèbre personnage de Gollum, interprété par Andy Serkis. Le titre provisoire de ce projet est The Hunt for Gollum.

Retour à la genèse de l’anneau

The Hunt for Gollum, prévu pour une sortie en 2026, promet d’être une immersion fascinante dans un pan de l’histoire encore inexploré de l’univers de J. R. R. Tolkien. Il se situerait entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Aucun motif ne justifierait une chasse de Gollum avant sa rencontre avec Bilbo dans Le Hobbit.

Une aventure inédite tirée des écrits de Tolkien

Si le personnage de Gollum est bien connu des lecteurs de Tolkien et des spectateurs des films de Peter Jackson, l’intrigue de The Hunt for Gollum ne se base pas sur un livre spécifique de l’auteur. Elle s’inspire néanmoins de ses écrits, notamment des appendices et du premier tome du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l’Anneau.