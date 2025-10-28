Une célèbre théorie sur le reboot des X-Men dans le MCU vient d’être écartée, et c’est tant mieux

Une des principales théories entourant le reboot tant attendu des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel vient d’être contredite, au soulagement de nombreux fans qui redoutaient certains choix narratifs pour l’avenir de la franchise.

Tl;dr Sadie Sink pressentie pour un rôle clé Marvel.

Jean Grey peu probable dans Brand New Day.

Le reboot X-Men prendra son temps dans le MCU.

Sadie Sink, le nouveau visage intrigant du Marvel Cinematic Universe

L’arrivée de Sadie Sink au sein du Marvel Cinematic Universe continue d’attiser la curiosité. Depuis que l’actrice a rejoint le casting de Spider-Man: Brand New Day, les spéculations sur son rôle n’en finissent plus, alimentées par des indices distillés au compte-gouttes et quelques clichés volés sur le plateau. Un enthousiasme logique lorsque l’on sait que, ces derniers mois, plusieurs rumeurs la voyaient incarner une figure emblématique comme Jean Grey. Cependant, les récents éléments pointent vers une tout autre direction.

Nouvelles pistes pour l’identité du personnage de Sadie Sink

À mesure que la production progresse, l’hypothèse Jean Grey semble perdre du terrain. Les premières images de tournage montrent en effet Sink vêtue d’un ensemble militaire, bottes et pantalon camouflage à la clé. Une apparence qui tranche radicalement avec celle de la célèbre mutante aux pouvoirs psychiques et oriente plutôt vers un personnage plus ancré dans l’univers urbain de Spider-Man. Plusieurs fans avancent désormais le nom de Rachel Cole-Alves, ancienne Marine devenue justicière après un drame personnel – une piste cohérente, surtout avec le retour annoncé de Jon Bernthal dans la peau du Punisher et la présence de criminels notoires tels que Tombstone, interprété par Marvin Jones III.

L’équilibre délicat des ambitions narratives de Brand New Day

En coulisses, les choix scénaristiques semblent guidés par la volonté d’offrir à ce nouvel opus une tonalité plus « street-level ». Après les péripéties intergalactiques du dernier Spider-Man, le film ambitionne un retour à une dimension plus locale, centrée sur la lutte quotidienne contre le crime à New York. L’introduction d’une figure aussi puissante que Jean Grey, dont l’aura dépasse largement l’environnement urbain, risquerait alors de brouiller cet équilibre recherché. Ajoutons à cela une distribution déjà bien fournie — Hulk, Punisher et plusieurs antagonistes — et il devient clair qu’un nouveau membre majeur des X-Men aurait bien du mal à trouver sa place sans diluer l’intrigue principale.

L’avenir des X-Men dans le MCU : patience exigée

Le reboot tant attendu des X-Men, confié à Jake Schreier (Thunderbolts*), est encore en gestation chez Marvel Studios. À ce stade, aucune apparition prématurée de Jean Grey ne serait vraiment judicieuse : il vaut mieux réserver son introduction pour un lancement dédié aux mutants afin d’en faire une pierre angulaire des prochaines phases du MCU. D’autant que les vétérans issus des précédentes adaptations Fox feront leur retour lors des prochains blockbusters collectifs comme Secret Wars. La stratégie paraît claire : prendre le temps d’installer ces icônes dans leur propre saga plutôt que de les éparpiller dans des aventures annexes – histoire de ne pas rater leur entrée en scène auprès du public.

Ainsi se dessine progressivement le futur immédiat du MCU : beaucoup d’attentes, mais aussi un vrai souci d’équilibre narratif pour éviter toute fausse note.