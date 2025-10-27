Il y a 20 ans, Warner Bros sabotait un chef-d’œuvre DC, réparé seulement deux ans plus tard

Il y a vingt ans, un film DC très prometteur sorti sous la bannière de Warner Bros a connu une sortie chaotique, victime de coupes drastiques en post-production. Deux années ont été nécessaires pour corriger ces erreurs et réhabiliter l’œuvre.

Tl;dr Le film DC a subi d’importants montages post-Columbine.

Version non censurée sortie après pétitions et pressions fans.

Les différences entre versions restent débattues par la communauté.

Quand l’actualité tragique bouscule la création

Dans l’industrie du cinéma, les réajustements de dernière minute – voire les reprises de tournage – ne surprennent plus personne. Des productions telles que House of the Dragon, Independence Day ou Back To The Future ont déjà traversé ce genre de turbulences. Mais l’affaire Batman Beyond: Return Of The Joker, elle, se distingue : le film a failli finir aux oubliettes avant d’être intégralement remonté puis rediffusé bien des années plus tard.

Censure et polémiques après Columbine

À l’origine, Warner Bros prévoyait de sortir ce nouvel opus de l’univers DC pour Halloween 2000. Pourtant, le projet se retrouve frappé par une actualité sombre : la tuerie de Columbine en 1999 provoque une vague d’indignation contre la violence dans les médias pour enfants. Face à la pression, la direction impose un montage drastique du film, entraînant le report de sa sortie jusqu’en décembre de la même année. Certains changements sont si profonds qu’ils remettent en question la cohérence même du scénario.

L’insistance des fans et le retour du Joker original

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Or, près de deux ans après la première diffusion, la mobilisation ne faiblit pas : pétitions en ligne et débats nourris poussent Warner Home Video à revoir sa position. La société finit par proposer une version non censurée, incluant notamment la fameuse scène de la mort du Joker telle qu’elle avait été conçue initialement. Contrairement à la mouture PG-13, où le personnage disparaît dans une scène atténuée, l’édition non classée montre une fin beaucoup plus brutale et fidèle au scénario original.

Comparaisons et débats persistants

Depuis, le sujet passionne toujours. Des sites web entiers se consacrent à l’analyse des divergences entre les deux versions. Au fil des années, les critiques des spectateurs oscillent entre incompréhension face à certains choix de censure et regret de voir la créativité bridée par des considérations extérieures. Pour ceux qui hésitent encore, voici quelques-unes des différences les plus commentées :

Violence accrue dans la version non censurée

Scènes majeures modifiées, dont la mort du Joker

Langage parfois édulcoré ou modifié selon la version

De toute évidence, la question de la légitimité des montages reste, même plus de vingt ans après, un sujet brûlant parmi les fans comme chez les professionnels du secteur.