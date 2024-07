Pourquoi n’a-t-on pas encore eu droit à « Independence Day 3 » ?

Le troisième volet de "Independence Day" n'est pas encore confirmé.

Le deuxième film, Independence Day: Resurgence, a été un échec au box-office.

Le réalisateur Roland Emmerich envisage une suite sur Disney+.

Will Smith, acteur principal du premier film, n’est pas apparu dans la suite.

Le futur incertain de Independence Day

Depuis le succès fulgurant du premier Independence Day en 1996, qui a rapporté 817 millions de dollars dans le monde, la franchise a connu des hauts et des bas. Le film a propulsé Will Smith, dans le rôle du personnage principal Steven Hiller, au rang de star de cinéma.

L’échec de Independence Day: Resurgence

Il a fallu 20 ans aux créateurs pour réaliser une suite. Independence Day: Resurgence, sorti en 2016, a ramené les stars originales Jeff Goldblum et Bill Pullman, mais s’est surtout concentré sur un nouveau groupe de personnages plus jeunes. Cependant, le refus de Will Smith d’apparaître dans le film et la mort hors écran de son personnage ont porté un coup dur à la franchise. Le film a finalement fait un flop au box-office.

En outre, l’accueil critique et public de Resurgence a été catastrophique, obtenant respectivement 29% et 30% sur Rotten Tomatoes. Ces mauvais résultats ont conduit à l’arrêt des plans pour Independence Day 3.

L’espoir d’une suite sur Disney+

Malgré ces contretemps, le réalisateur Roland Emmerich espère toujours réaliser Independence Day 3, spécifiquement pour Disney+. Ses ambitions pour la franchise sont liées à la réussite de Disney dans le streaming, qui pourrait offrir une nouvelle maison à Independence Day 3.