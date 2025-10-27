Un membre fondateur des Avengers annonce son absence dans Doomsday et Secret Wars

Un membre fondateur des Avengers a annoncé qu’il ne participera pas aux prochains films très attendus de l’univers Marvel, « Avengers: Doomsday » et « Secret Wars », marquant ainsi un tournant pour la saga et ses fans.

Tl;dr Futur de Hawkeye incertain dans le MCU.

incertain dans le MCU. Jeremy Renner nie son retour dans Doomsday .

. Cameos possibles, mais priorité à la cohérence scénaristique.

Le retour d’Hawkeye dans le MCU : l’incertitude plane

Depuis la conclusion émouvante d’Avengers: Endgame, certains héros fondateurs du Marvel Cinematic Universe poursuivent l’aventure, à l’image de Chris Hemsworth qui reprendra le rôle de Thor dans Avengers: Doomsday ou de Mark Ruffalo attendu en Hulk dans Spider-Man: Brand New Day. Cependant, le sort réservé à Hawkeye, alias Jeremy Renner, demeure plus flou. Quatre ans après sa série solo sur Disney+, nombreux sont ceux qui espèrent voir renaître la flèche du justicier dans une saison 2 en développement, ou même sur grand écran face à Doctor Doom dans les prochains Avengers.

Jeremy Renner brouille les pistes

Interrogé sur son implication potentielle dans Avengers: Doomsday ou Secret Wars, lors d’une interview pour The Breakfast Club (relayée par The Playlist), Renner s’est contenté d’un « Non », laissant entendre que son personnage ne serait pas de retour de sitôt. Un démenti qui, s’il semble sans appel, ne convainc pas forcément tous les initiés. Le passé a déjà prouvé — souvenons-nous du cas Andrew Garfield — que les acteurs du MCU savent jouer la carte du secret, n’hésitant pas à brouiller les pistes jusqu’à la dernière minute. D’ailleurs, lors de l’annonce du casting de Doomsday plus tôt cette année, Renner brillait par son absence.

Entre attente des fans et réalités du studio

Quelques jours après le célèbre livestream révélant les chaises du casting, Kevin Feige évoquait la possibilité d’annonces complémentaires. Pourtant, malgré la fin du tournage principal, rien n’a été officialisé depuis. Il faut dire que le roster du MCU, étoffé par Disney+, complique la donne : le nombre de héros explose et, de fait, chaque film ne peut pas tous les intégrer. Dans ce contexte, voici ce qui entre en jeu selon les observateurs :

Des rôles importants pour les vétérans restent à confirmer.

Certaines figures historiques pourraient être reléguées au second plan.

Le choix des personnages répond désormais à une logique narrative plus qu’à la nostalgie.

Ainsi, même si le retour de Hawkeye serait accueilli avec enthousiasme, la tentation du simple cameo ne devrait pas prendre le pas sur la cohérence scénaristique.

L’équilibre délicat entre hommage et renouveau

Dans un univers où la multiplication des personnages menace parfois l’harmonie des récits, Doomsday et Secret Wars doivent clore la Saga du Multivers de façon mémorable. La priorité reste donc de garantir une histoire solide, quitte à faire l’impasse sur certains anciens héros. Pour les fans de Hawkeye, l’attente continue, ponctuée d’espoir et de spéculations — mais aussi d’un certain réalisme quant à la place que le MCU souhaite lui accorder à l’avenir.