Un successeur diabolique à Hulk, déjà aperçu dans deux films Avengers, pressenti pour Doomsday

Un personnage conçu pour rivaliser avec la puissance destructrice de Hulk, présenté comme une menace idéale, a déjà fait une apparition discrète dans deux films de la saga Avengers, préparant ainsi le terrain à l’intrigue de Doomsday.

Tl;dr Lou Ferrigno pressenti pour incarner Maestro dans le MCU.

Maestro, Hulk maléfique, déjà introduit dans la série animée.

Un hommage à la carrière de Ferrigno serait envisagé.

Un retour inattendu dans l’univers Marvel ?

Difficile d’évoquer le destin du Hulk sans penser à Lou Ferrigno. Pour beaucoup, il demeure indissociable de la figure du colosse vert, lui qui a incarné ce personnage légendaire dès la série télévisée The Incredible Hulk en 1978. Près de cinquante ans plus tard, une rumeur prend de l’ampleur : et si Ferrigno revenait prêter ses traits à une version maléfique du super-héros, le fameux Maestro, dans le très attendu film Avengers: Doomsday ?

Le Maestro, un Hulk venu d’un futur sombre

Introduit en 1992 dans les comics avec The Incredible Hulk: Future Imperfect #1, Maestro est loin d’être une simple déclinaison du géant vert. Ce personnage combine toute l’intelligence de Bruce Banner et la force brute du Hulk traditionnel, mais il s’en sert pour imposer sa tyrannie sur un monde post-apocalyptique dévasté par la guerre nucléaire. Dans les bandes dessinées, Maestro a même allié ses forces à celles de Doctor Doom, autre figure centrale du prochain volet cinématographique. Voilà qui offrirait aux scénaristes un terrain fertile pour tisser de nouvelles alliances et rivalités.

Lou Ferrigno, l’héritage vivant du Hulk au cinéma

S’il fallait dresser la liste des liens entre Ferrigno et le MCU, elle serait étonnamment longue :

Cameo remarqué en agent de sécurité dans The Incredible Hulk

Voix officielle du Hulk dans plusieurs opus (The Avengers, Age of Ultron, Thor: Ragnarok)

Titulaire historique du rôle à la télévision et au cinéma pendant des décennies

Son apparition récente en tant que Lenny Montana dans la série The Offer, produite par Paramount+, témoigne également d’une carrière riche et variée.

L’avenir du multivers Marvel s’écrit-il avec Maestro ?

Plusieurs indices confortent cette hypothèse. Le personnage de Maestro est déjà apparu furtivement à l’écran, sous forme de caméo à la fin de la saison 3 de « What If…? », suggérant que ce double maléfique existe bien quelque part dans le vaste multivers du MCU. Voir Ferrigno revêtir enfin le costume de Maestro offrirait non seulement un clin d’œil appuyé aux fans mais permettrait aussi d’ancrer profondément ce nouveau chapitre dans l’histoire même du personnage.

La question demeure ouverte : ce choix audacieux saura-t-il séduire les spectateurs ? La communauté se prend déjà au jeu des spéculations – restez attentifs aux prochaines annonces autour d’Avengers: Doomsday.