Le retour du Spider-Man de Hulk ravive l’espoir pour un personnage oublié de la phase 4

Le retour de Spider-Man dans la nouvelle aventure « Brand New Day » aux côtés de Hulk relance l’intérêt autour d’un personnage de la phase 4 du MCU, souvent laissé de côté ces dernières années, et suscite un nouvel espoir parmi les fans.

Tl;dr Hulk revient dans Spider-Man: Brand New Day .

. Skaar, son fils, pourrait aussi réapparaître au MCU.

Son histoire reste largement inexplorée à l’écran.

Un retour très attendu du Hulk dans l’univers Marvel

La rumeur courait depuis plusieurs mois, elle s’est finalement confirmée : Mark Ruffalo reprendra le rôle de Bruce Banner, alias le Hulk, dans le prochain film du Marvel Cinematic Universe : Spider-Man: Brand New Day. Cette annonce, faite en août dernier, place l’acteur aux côtés de figures telles que Tom Holland, Jon Bernthal, ou encore Sadie Sink, sous la direction de Destin Daniel Cretton. Depuis son apparition remarquée dans She-Hulk: Attorney at Law en octobre 2022, où il épaulait sa cousine Jennifer Walters dans ses premiers pas héroïques, le scientifique au tempérament explosif n’avait plus fait parler de lui. Ce retour pourrait donc marquer un tournant inattendu pour le personnage.

Skaar, une présence énigmatique et prometteuse

Mais au-delà de ce come-back très médiatisé, un autre personnage intrigue les fans : Skaar. Interprété brièvement par Wil Deusner lors du final de la série She-Hulk: Attorney at Law, ce fils de Hulk était arrivé sur Terre sans explications, silencieux et relégué à l’arrière-plan familial. L’absence d’éléments sur son parcours laissait planer un certain flou autour de ses intentions et de son rôle futur au sein du MCU. Un détail qui n’a pas échappé aux spectateurs avertis : Banner n’était pas revenu seul de Sakaar. Alors, assistera-t-on bientôt à la réapparition de Skaar à l’écran ?

L’origine complexe d’un héritier oublié

Pour comprendre les enjeux d’une telle réintroduction, il faut revenir à la genèse du personnage dans les comics. Apparu pour la première fois en 2008 dans le numéro « World War Hulk #5 », Skaar est né sur Sakaar alors que son père y était exilé – fruit d’une brève idylle avec l’extraterrestre Caiera. Orphelin dès la naissance après la disparition tragique de sa mère, il a grandi en survivant endurci et solitaire jusqu’à tenter de défier Hulk lui-même sur Terre. Si la version papier misait sur une confrontation violente entre père et fils, il semble que les studios prennent aujourd’hui une toute autre direction.

L’avenir incertain d’un duo père-fils au MCU

Nombreux sont ceux qui espèrent voir la relation entre Banner et Skaar enfin explorée à l’écran. Certains éléments pourraient être abordés :

L’évolution psychologique de Skaar loin des sentiers battus des comics.

L’intégration progressive de ce « héritier » atypique parmi les super-héros majeurs du MCU.

L’ouverture possible vers un arc narratif inspiré du fameux « World War Hulk ».

Reste à savoir si les scénaristes oseront mettre en avant ce tandem inédit ou si Skaar sera relégué au rang des personnages oubliés du MCU – ce qui serait pour beaucoup un vrai gâchis. Les paris restent ouverts tandis que le prochain opus s’annonce déjà comme un événement majeur pour les amateurs du genre.