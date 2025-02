La star de She-Hulk évoque une possible apparition de Daredevil qui pourrait tout changer

L'actrice principale de She-Hulk évoque la possibilité d'une apparition surprise de Daredevil, qui pourrait entraîner un changement majeur dans l'univers de la série.

Tl;dr Tatiana Maslany envisage de rejoindre Daredevil: Born Again.

Un retour possible renforcerait l’interconnexion de l’Univers Cinématographique Marvel.

La série Daredevil: Born Again sera plus sombre et sanglante.

Un rôle plus sombre pour Tatiana Maslany

Tatiana Maslany, lauréate d’un Emmy, a exprimé un vif intérêt pour le rôle de Jennifer Walters/She-Hulk dans la série à tonalité plus sombre, Daredevil: Born Again. L’actrice, qui a déjà partagé des scènes avec Charlie Cox (Matt Murdock) dans She-Hulk: Attorney at Law, a évoqué la possibilité de plonger dans l’univers plus rude de Hell’s Kitchen lors d’une récente interview avec ScreenRant.

Un renfort pour l’Univers Cinématographique Marvel

Une apparition de Maslany pourrait renforcer l’interconnectivité de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), qui s’est quelque peu affaiblie depuis Avengers: Endgame. Cela illustrerait également comment les personnages peuvent réussir à s’adapter à différents tons au sein de l’univers partagé. Cependant, compte tenu de la mauvaise réaction des fans à la brève liaison entre Daredevil et She-Hulk, les chances d’un caméo de Jennifer Walters restent minces.

Des héros prêts pour un univers plus sombre

Maslany a chaleureusement accueilli l’idée de rejoindre Cox dans sa nouvelle série, louant sa capacité à adapter le personnage de Daredevil à une tonalité plus légère tout en préservant son intégrité. Face à la suggestion de ScreenRant qu’elle pourrait adopter une approche plus sérieuse pour correspondre à l’atmosphère plus sombre de Born Again, l’actrice a réagi avec enthousiasme. Sa polyvalence ne surprend guère, compte tenu de sa performance primée dans Orphan Black, où elle a incarné de multiples personnages distincts.

Une série plus sombre et sanglante

La série Daredevil: Born Again, prévue pour le 4 mars sur Disney+, promet d’honorer son prédécesseur Netflix tout en développant la narration de rue du MCU. Elle marquera plusieurs retours significatifs de l’univers original des Defenders, avec une approche plus sombre et un casting élargi. Le showrunner Dario Scardapane a souligné que la série repousserait les limites pour Marvel Studios, en promettant une violence qui surpassera même l’ère Netflix. Le conflit inévitable entre Daredevil et le roi du crime promet donc d’être plus sanglant que jamais.