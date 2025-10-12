Mercy : Chris Pratt face à une juge artificielle

Chris Pratt affronte Rebecca Ferguson dans un face-à-face tendu où une intelligence artificielle détient le pouvoir de vie ou de mort.

Tl;dr Mercy s’annonce comme un thriller futuriste porté par Chris Pratt et Rebecca Ferguson, avec une esthétique numérique très marquée.

L’histoire met en scène un détective accusé du meurtre de sa femme et jugé par une intelligence artificielle dans une course contre la montre.

Malgré un casting solide, le film suscite déjà des réserves en raison de son air de déjà-vu et de son manque apparent d’originalité.

Un thriller futuriste aux allures familières

La bande-annonce du prochain film de Timur Bekmambetov, intitulé Mercy, vient tout juste d’être dévoilée. Pourtant, difficile de ne pas ressentir une impression de déjà-vu. Dans ce thriller qui flirte ouvertement avec la science-fiction, le spectateur suit les mésaventures de Chris Pratt, campant le détective au nom pour le moins original : Raven. Accusé du meurtre de sa propre épouse, il se retrouve face à un tribunal pour le moins particulier : une intelligence artificielle incarnée par le visage froid de Rebecca Ferguson. D’emblée, l’esthétique hyper-numérique, presque trop lisse, saute aux yeux – un choix artistique qui rappelle sans détour les productions précédentes du réalisateur.

Sous influence et manque d’originalité ?

L’intrigue se déploie autour d’un concept somme toute classique : Raven n’a que 90 minutes pour prouver son innocence avant que la sentence irrévocable ne tombe. La tension est censée monter alors qu’il s’efforce de convaincre la juge IA, à laquelle il a lui-même contribué lors de sa création. Le synopsis officiel résume bien l’enjeu : « Dans un futur proche, un détective se retrouve jugé pour le meurtre de sa femme et dispose d’une heure et demie pour convaincre l’intelligence artificielle avancée qu’il n’est pas coupable ». Un pitch qui évoque immanquablement le souvenir persistant de Minority Report, comparaison que les internautes ne manquent pas de souligner.

Un casting solide mais accueil mitigé

Ce n’est pas la première fois que Timur Bekmambetov tente ce pari cinématographique basé sur des écrans interposés ; son précédent projet, War of the Worlds sur Amazon avec Ice Cube, avait déjà laissé perplexe – en témoignent une note IMDB frôlant les abîmes. Malgré tout, le casting demeure séduisant : outre Chris Pratt et Rebecca Ferguson, on retrouve aussi Annabelle Wallis ou encore Kenneth Choi. Si certains pointent déjà un cruel manque de profondeur derrière cette esthétique léchée, d’autres saluent la composition des acteurs.

Prévu en salles le 23 janvier 2026 après plusieurs changements de calendrier (la date initiale était août 2025), Mercy suscite plus d’interrogations que d’enthousiasme. Entre la tentation du reboot déguisé et l’envie assumée d’imiter les succès passés du genre, reste à voir si ce film saura dépasser son image actuelle – celle d’un exercice davantage tourné vers la forme que vers le fond. Une partie du public s’interroge même : sous forme vidéoludique, cette histoire n’aurait-elle pas trouvé davantage sa place ?