Spider-Man : le come-back improbable d’Andrew Garfield

Andrew Garfield confirme qu’aucun troisième film solo Spider-Man n’est prévu, mais laisse entrevoir un retour possible via le multivers.

Le rêve avorté d’un The Amazing Spider-Man 3

Le retour d’Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man continue d’alimenter les discussions, bien que les espoirs d’un troisième opus semblent désormais enterrés. Après la réception mitigée de The Amazing Spider-Man 2, le studio Sony avait choisi de tourner la page, abandonnant la saga au profit d’une collaboration inédite avec Disney/Marvel Studios. Le personnage a ainsi été réintroduit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), sous les traits de Tom Holland. Pourtant, lors du phénomène cinématographique No Way Home, Garfield s’est offert un retour remarqué qui a relancé les attentes des fans.

L’avenir incertain du tisseur incarné par Andrew Garfield

Dans une récente vidéo pour le magazine GQ, l’acteur a clarifié la situation : « Ça n’arrivera pas, et je ne crois pas que ça arrivera un jour », a-t-il confié à propos d’un hypothétique The Amazing Spider-Man 3. Son ton sans appel n’a pas refroidi l’enthousiasme du public. D’ailleurs, chaque déclaration de l’acteur est disséquée tant son passif en matière de dénégations – il avait longtemps nié sa présence dans No Way Home – suscite la méfiance.

Plus récemment, alors qu’on lui demandait s’il participerait aux prochains blockbusters du MCU, à savoir Doomsday ou Secret Wars, Andrew Garfield s’est montré évasif : il nie toute implication dans le premier, tout en laissant planer le doute sur le second. De quoi alimenter toutes les spéculations, surtout avec l’ambitieuse saga du multivers qui s’annonce.

L’option multivers : un espoir pour les fans ?

Si aucun film solo n’est officiellement prévu pour son incarnation de Peter Parker, rien n’exclut totalement une nouvelle apparition. Les rumeurs suggèrent que les prochains films des Avengers, résolument tournés vers la nostalgie et le jeu avec les différentes versions des héros Marvel, pourraient offrir une porte d’entrée idéale. Les retours d’anciens acteurs tels que ceux issus des X-Men produits par Fox prouvent que tout est permis, y compris un bref passage éclair ou un rôle plus étoffé pour Garfield.

Néanmoins, l’acteur lui-même pose ses conditions : il souhaite que son retour serve avant tout une histoire « étrange » et novatrice. La composante multivers permettrait justement d’explorer des facettes inédites du personnage ou même une version alternative du héros. C’est à cette seule condition que Garfield accepterait réellement de revêtir à nouveau le costume emblématique.

L’équilibre délicat entre nostalgie et nouveauté

À ce stade, rien ne garantit que l’on reverra Andrew Garfield en costume rouge et bleu. Toutefois, alors que la machine à fantasmes tourne à plein régime chez les fans de super-héros, tout indique qu’un éventuel come-back ne devra pas se contenter d’être un simple clin d’œil. Pour espérer convaincre au-delà du fan service, il faudra proposer une vraie raison narrative à ce retour tant attendu – faute de quoi la magie pourrait vite retomber.