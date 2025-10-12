Deux méchants Marvel vont enfin recevoir l’avenir au cinéma que les fans attendaient

Deux antagonistes issus de l’univers cinématographique Marvel s’apprêtent à retrouver la lumière, après avoir vu leur trajectoire brusquement interrompue à l’écran. Marvel prépare ainsi le retour inattendu de ces deux figures marquantes pour ses prochaines productions.

Tl;dr Marvel relance Hela et Knull dans Queen in Black.

Les deux méchants obtiennent enfin l’histoire qu’ils méritent.

L’événement débute à l’été 2026 en comics.

Deux grands méchants reprennent vie chez Marvel

Après des années à voir certains de ses vilains les plus charismatiques sous-exploités sur grand écran, Marvel s’apprête à rendre justice à deux figures majeures de son univers : Hela et Knull. Ces antagonistes, que le public du MCU n’a jamais vraiment eu la chance de découvrir à leur plein potentiel, seront au centre d’un tout nouvel événement annoncé lors du dernier New York Comic Con : la saga Queen in Black. Un rendez-vous déjà attendu par les lecteurs, prévu pour l’été 2026.

Queen in Black : une revanche pour Hela et Knull

Le choix n’a rien d’anodin. D’un côté, on se souvient que Knull, entité redoutée née sous la plume de Donny Cates et Ryan Stegman, avait été propulsé au rang de menace ultime lors du fameux event « King in Black ». Pourtant, malgré une apparition évoquée dans « Venom: The Last Dance », il n’aura été qu’une ombre dans le film, simple promesse jamais vraiment tenue. Quant à Hela, incarnée avec brio dans « Thor: Ragnarok », elle a certes marqué les esprits, mais a rapidement disparu, victime de cette tendance des productions Marvel à sacrifier leurs antagonistes après une seule aventure.

Boulevard ouvert dans les comics, portes closes au cinéma ?

Les scénaristes ont donc choisi la voie des comics pour offrir à ces personnages ce que le cinéma leur a refusé. Dans Venom #250, on découvre un affrontement inattendu : Knull, captif de Hela, se retrouve sous la coupe de celle qui entend asseoir sa domination grâce aux pouvoirs symbiotiques. Cet arc narratif ouvre un champ des possibles rarement exploré jusque-là et repositionne Hela non seulement comme une adversaire pour Thor, mais aussi comme une véritable menace d’ampleur cosmique.

Voici ce qui attend les lecteurs :

Knull prépare sa revanche après avoir vu ses pouvoirs usurpés.

prépare sa revanche après avoir vu ses pouvoirs usurpés. Hela ambitionne désormais le trône des symbiotes en devenant la « Queen in Black ».

Les fans y verront peut-être un parallèle avec le destin de Loki, passé du statut d’ennemi personnel à celui d’adversaire universel des Avengers.

L’avenir au-delà du MCU ?

La question demeure : reverra-t-on ces personnages prendre toute leur dimension au cinéma ? Rien n’est moins sûr tant leur trajectoire a été écourtée dans les films récents. Mais dans l’immédiat, c’est bien du côté des cases et bulles que leur puissance va s’exprimer. Rendez-vous est pris pour l’été 2026 : la collision entre Hela et Knull promet de redéfinir l’équilibre des forces dans l’univers Marvel… au moins sur papier.