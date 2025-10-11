Tron : Ares ravive l’intrigue majeure de Legacy et attise la curiosité des fans

Le prochain film Tron: Ares suscite déjà l’enthousiasme des fans en remettant au cœur de son intrigue l’un des éléments narratifs majeurs hérités de Tron: Legacy, promettant ainsi de renouer avec les enjeux clés de la saga.

Tl;dr « Tron: Ares » prépare une suite plus rapidement attendue.

Nouveaux personnages, mais héritage de la saga préservé.

La franchise pourrait revenir selon le succès au box-office.

Un nouvel héritage pour l’univers de Tron

Quinze ans après « Tron: Legacy », et vingt-huit ans après le film original, la saga Tron amorce un retour singulier avec « Tron: Ares ». Ce nouvel opus, attendu de longue date par les amateurs du genre, bouleverse ses repères tout en tissant des liens subtils avec l’histoire passée. Exit les héros familiers au premier plan : désormais, ce sont de nouveaux visages qui se retrouvent propulsés au cœur d’un monde numérique en perpétuelle mutation. Pourtant, l’esprit pionnier demeure intact – et c’est là toute l’habileté du film.

Des personnages renouvelés mais une filiation assumée

Dès les premières séquences, le spectateur découvre que Sam Flynn, fils du légendaire Kevin Flynn, s’est effacé pour laisser la place à une nouvelle dirigeante d’ENCOM, Eve Kim. Celle-ci poursuit la quête du « Permanence Code », enjeu central pour préserver durablement les créations digitales dans notre réalité. C’est dans cette atmosphère de transition que surgit Ares, un programme échappé conçu par Julian Dillinger, petit-fils du célèbre antagoniste des débuts. Le casting s’enrichit donc, tout en conservant quelques racines bien ancrées : seul Jeff Bridges reprend son rôle mythique.

Aventures croisées et perspectives de suite

L’intrigue ménage habilement quelques clins d’œil aux films précédents : si la disparition de Sam Flynn et Quorra intrigue encore, leur trace subsiste çà et là – assez pour alimenter les spéculations sur un retour prochain. Au fil de ses recherches pour trouver Eve et le fameux code, Ares tombe d’ailleurs sur un indice révélateur concernant le duo disparu. Un jeu d’échos se met ainsi en place : alors qu’Ares tente de s’intégrer dans le monde réel, il garde l’œil rivé sur ces anciens héros dont la destinée pourrait bien croiser à nouveau son chemin.

Au terme du récit, la menace grandit : Julian Dillinger, en fuite, s’aventure dans le Grid avec le disque d’identité autrefois détenu par Sark. Dès lors, une nouvelle confrontation majeure semble inévitable entre l’ancien chef de Dillinger Systems et Ares – sans oublier la possibilité d’un retour des figures historiques.

Voici ce que prépare déjà « Tron: Ares » pour le futur :

Nouvelles alliances entre générations passées et présentes.

Pistes laissées ouvertes pour une potentielle quatrième aventure.

Dépendance manifeste au succès commercial pour décider du destin de la franchise.

Quel avenir pour Tron ?

Reste à voir si Disney récoltera le soutien escompté auprès du public : c’est sans doute le box-office qui tranchera quant à l’existence ou non d’un prochain volet. Si feu vert il y a, tout porte à croire que l’on retrouvera certains protagonistes emblématiques aux côtés des nouveaux venus – ne reste plus qu’à espérer que cette attente ne s’étire pas une décennie supplémentaire…