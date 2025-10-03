Disney mise gros sur Tron: Ares — un pari risqué pour le box-office, succès ou échec ?

Avec Tron: Ares, Disney mise gros sur le retour de sa franchise culte de science-fiction. Ce nouvel opus très attendu représente un pari financier majeur pour le studio, qui espère séduire le public malgré les incertitudes du marché actuel.

Des ambitions renouvelées pour Disney et la saga Tron

Depuis plus de quarante ans, Disney nourrit l’espoir de transformer Tron en une franchise incontournable. Le premier film, sorti en 1982, avait engrangé près de 50 millions de dollars pour un budget de 17 millions, laissant entrevoir un potentiel jamais pleinement concrétisé. Malgré ce démarrage correct et des ambitions affichées, la saga n’a pas réussi à devenir le phénomène escompté. Ces dernières années, l’ajout d’attractions comme Tron Lightcycle dans les parcs à thème témoigne néanmoins de la persistance de cette volonté chez le géant du divertissement.

Un retour risqué avec « Tron: Ares »

Prévu pour le 10 octobre 2025, « Tron: Ares », mis en scène par Joachim Rønning, arrive dans un contexte économique radicalement différent. Aujourd’hui, les studios hollywoodiens se contentent parfois d’un succès relatif ; un film qui rapporterait 400 millions contre un budget de 170 millions ne serait plus considéré comme un échec cuisant. D’ailleurs, c’est exactement ce qu’avait rapporté Tron: Legacy en 2010 après un lancement à 44 millions sur le marché américain – une somme que devrait égaler ou légèrement dépasser ce nouvel opus selon les prévisions (entre 42 et 55 millions au démarrage domestique).

L’équation Jared Leto et une distribution prestigieuse

Si le concept fascine toujours – cette fois-ci, l’intrigue met en scène Ares (Jared Leto), un programme informatique envoyé dans le monde réel pour une mission périlleuse –, la présence du comédien américain n’est pas sans risques. Les accusations dont il a fait l’objet et l’absence de succès franc depuis « Suicide Squad » viennent assombrir la promotion du film. Autour de lui gravite néanmoins une distribution impressionnante : Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, sans oublier le retour très attendu de Jeff Bridges.

Voici quelques éléments-clés à considérer concernant cette sortie :

L’avenir incertain d’une franchise numérique

Face à ces incertitudes – entre les performances récentes mitigées des films portés par Leto, les ambitions démesurées de Disney et la volatilité du marché international –, difficile d’affirmer que « Tron: Ares » deviendra enfin le tremplin rêvé. Mais une chose reste sûre : tous les regards seront tournés vers ce pari numérique dès son arrivée dans les salles obscures cet automne.