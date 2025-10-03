Le conseil précieux de Tom Cruise à Glen Powell pour son rôle dans The Running Man

Avant de se lancer dans le tournage du film The Running Man, Glen Powell a sollicité l’expérience de Tom Cruise. L’acteur a cherché à obtenir un conseil précieux de la star hollywoodienne, réputée pour ses scènes d’action spectaculaires.

Un héritier inattendu du film d’action

Quand on évoque aujourd’hui les nouveaux visages du cinéma d’action, le nom de Glen Powell revient avec insistance. Propulsé par son rôle de Hangman dans « Top Gun: Maverick », l’acteur poursuit sur sa lancée en incarnant cette fois Ben Richards dans la prochaine adaptation cinématographique du roman dystopique de Stephen King, « The Running Man », mise en scène par Edgar Wright. Dans ce thriller haletant, Powell prête ses traits à un homme ordinaire pris au piège d’un jeu mortel, espérant y trouver de quoi faire vivre sa famille — ou y laisser sa vie, tout cela pour divertir un public télévisuel avide de sensations fortes.

L’ombre de Tom Cruise plane toujours

Difficile, dans ce contexte, de ne pas penser à l’influence grandissante de Tom Cruise, mentor et modèle pour toute une génération d’acteurs souhaitant repousser leurs limites physiques à l’écran. Très tôt durant la préparation du film, Glen Powell n’a pas hésité à solliciter son illustre aîné, reconnu pour ses scènes d’action spectaculaires. À propos des précieux conseils reçus, Powell nuance cependant : « Ce n’est pas comme si Tom me faisait FaceTime pendant que je courais sur un tapis roulant, explique-t-il à Empire Magazine. Mais il m’a donné des instructions basiques pour que ça paraisse puissant et crédible, que j’ai l’air vraiment rapide. » Si l’acteur s’efforce donc de courir comme une véritable flèche, il garde en tête qu’il ne pourra jamais égaler la légende.

Cascades et limites personnelles

Présent à CinemaCon pour défendre « The Running Man », Powell est revenu sur l’exigence physique du tournage. Inspiré par l’attitude inflexible de Cruise — qui réalise lui-même la plupart de ses cascades — il a souhaité offrir au public cette impression d’authenticité qui fait la différence :

Cascades réelles : chutes, explosions et combats sans doublure autant que possible.

chutes, explosions et combats sans doublure autant que possible. Engagement personnel : implication directe dans les scènes risquées afin d’accroître l’immersion.

Comme il le confie avec franchise : « Quand tu tombes vraiment, que tu te relèves toi-même ou que tu passes au milieu des explosions, ça se ressent. Le public investit plus émotionnellement quand c’est authentique. »

Loin des folies… mais prêt à tout donner

À la différence de Cruise, adepte des défis insensés — entre motos lancées dans le vide et escalades périlleuses d’avions — Powell concède avec humilité : « Je n’ai pas encore le plan d’assurance pour être Tom Cruise. Je n’essaie pas d’être lui, mais j’ai énormément appris sur la façon d’aborder un film d’action. » Un aveu sincère qui laisse entrevoir un profond respect envers son mentor tout en affirmant sa propre voie.

Le rendez-vous est déjà fixé : « The Running Man » arrivera dans les salles obscures françaises le 14 novembre 2025.