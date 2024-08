J. J. Abrams veut Jenna Ortega et Glen Powell pour son prochain film

Le nouveau film de J. J. Abrams devrait mettre en scène Jenna Ortega et Glen Powell.

Tl;dr Jenna Ortega et Glen Powell sont fortement désirés par le réalisateur américain J. J. Abrams.

Le film, produit par Bad Robot Productions, reste sans titre et mystérieux.

J. J. Abrams n’a pas réalisé de film original depuis Super 8 en 2011.

Jenna Ortega et Glen Powell sont connus pour leur polyvalence d’acteurs.

Deux étoiles montantes d’Hollywood avec J. J. Abrams

Le célèbre réalisateur J. J. Abrams serait en pourparlers pour son prochain film avec Jenna Ortega et Glen Powell, deux des étoiles montantes les plus rapides de Hollywood ces dernières années. Ils ont respectivement brillé dans les séries à succès de Netflix Wednesday et le blockbuster Top Gun: Maverick.

EXCLUSIVE: Jenna Ortega is in final talks, we hear, to join JJ Abrams‘ secret untitled movie at Warner Bros. The Wednesday and Beetlejuice, Beetlejuice superstar will star opposite Glen Powell, who is also finalizing his deal https://t.co/x8W35gWla0 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 5, 2024

Un projet de film mystérieux chez Warner Bros. Discovery

Selon Deadline, Jenna Ortega et Glen Powell sont en négociations finales pour rejoindre le film encore sans titre de J. J. Abrams, qui sera produit par sa société de production, Bad Robot Productions. Le script est écrit par J. J. Abrams lui-même. Les détails sur le scénario de ce nouveau film sont gardés secrets, l’histoire ne comporterait pas de voyage dans le temps.

Un retour attendu de J. J. Abrams à des histoires originales

J. J. Abrams est l’un des créateurs les plus influents de l’industrie, mais il n’a pas réalisé de film original depuis Super 8 en 2011. Ses réalisations ont largement contribué à revitaliser les franchises de science-fiction Star Trek et Star Wars au cinéma. Cependant, il est temps de voir Abrams retourner à ses propres histoires originales.

Le travail antérieur de J. J. Abrams et la mention que l’intrigue n’implique pas de voyage dans le temps suggèrent qu’il s’agira d’une histoire originale, avec Jenna Ortega et Glen Powell comme protagonistes.

Jenna Ortega et Glen Powell : deux acteurs polyvalents

L’implication de Jenna Ortega dans Wednesday, Scream VI et Beetlejuice Beetlejuice démontre sa capacité à aborder des histoires surnaturelles variées. Glen Powell, quant à lui, a fait preuve d’une grande polyvalence dans ses performances, passant de l’action de Top Gun: Maverick à la comédie romantique Anyone But You.