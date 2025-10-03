L’IA investit le cinéma avec Tilly Norwood

Hollywood découvre Tilly Norwood, la première actrice entièrement numérique capable de jouer et interagir avec les fans.

Des stars de synthèse font leur entrée sur la scène hollywoodienne

L’annonce de la création de Tilly Norwood, une actrice numérique conçue par le studio d’image générée par ordinateur Xicoia, a rapidement secoué le monde du cinéma. Derrière ce projet, on retrouve la petite entreprise d’IA britannique Particle6, fondée avec l’ambition affirmée d’inventer une nouvelle génération de « stars » artificielles capables de jouer dans des films, doubler des podcasts ou encore prêter leur apparence à des jeux vidéo. Lors du dernier Zurich Film Festival, sa directrice générale, Eline Van der Velden, n’a pas caché ses ambitions : pour elle, les futures icônes culturelles seront « synthétiques – des stars qui ne vieillissent pas et interagissent avec leurs fans en permanence ».

Quand l’industrie cinématographique rêve de remplacer l’humain

Ce projet, pourtant présenté comme une simple évolution technologique, n’est pas sans rappeler une vieille satire hollywoodienne sur l’élimination progressive des créateurs humains. Mais ici, le sarcasme cède la place à une réalité troublante : malgré la grève historique de la SAG/AFTRA en 2023 contre l’automatisation, nombre de studios poursuivent discrètement leurs investissements dans ces outils numériques. Selon un reportage récent, les grandes maisons sont passées de l’indifférence à un engouement soudain pour ces avatars générés par intelligence artificielle.

La directrice de Particle6 relate cette bascule : au début de 2025, personne ne voulait « louer » une actrice virtuelle ; quelques mois plus tard, tous se pressaient au portillon. Il a même été suggéré que Tilly Norwood pourrait bientôt être représentée par une agence artistique – avant que cette annonce ne soit démentie, preuve que la frontière entre fiction et réalité commerciale reste fragile.

L’artifice sous le feu des critiques

Pour répondre à la vive réaction du public et des professionnels, Eline Van der Velden a nuancé son discours : « Tilly Norwood n’est pas un substitut d’être humain, mais une œuvre créative – une forme d’art qui suscite débat ». Pourtant, cette justification peine à convaincre. Sur le plateau de The View, Whoopi Goldberg s’est dite profondément mal à l’aise face à cette « étrangeté factice », rappelant qu’on distingue toujours un comédien authentique d’un avatar animé.

D’autres artistes ont manifesté leur rejet via les réseaux sociaux :

Melissa Barrera s’est insurgée contre toute agence tentée par ce type d’innovation.

Mara Wilson a fustigé l’idée même d’extrapoler une star synthétique depuis tant d’actrices bien réelles.

Lukas Gage, lui, a préféré tourner en dérision le phénomène.

Bulle spéculative ou nouveau paradigme ?

Si l’investissement dans la technologie IA atteint aujourd’hui des sommets dans l’industrie audiovisuelle, ce pari ne rencontre pas l’adhésion populaire espérée. Reste à savoir si cet engouement ne finira pas par éclater comme tant d’autres bulles spéculatives. Une chose est sûre : si demain ces vedettes virtuelles venaient à disparaître aussi vite qu’elles sont apparues, elles n’auront laissé derrière elles ni empreinte réelle… ni même une tombe sur laquelle se recueillir.