Jacob Elordi succède à Andrew Garfield dans le Frankenstein de Guillermo Del Toro : les raisons dévoilées

Jacob Elordi incarne désormais la créature de Frankenstein dans le film de Guillermo Del Toro, prenant la place d’Andrew Garfield, initialement pressenti pour ce rôle. Ce changement de casting marque un tournant important pour cette adaptation très attendue.

Tl;dr Andrew Garfield quitte le projet « Frankenstein » de Guillermo del Toro.

Jacob Elordi reprend le rôle grâce à ses « yeux » expressifs.

Sortie prévue au cinéma en octobre, puis sur Netflix.

L’après-grève bouscule le casting de « Frankenstein »

Difficile d’ignorer l’effervescence autour de la prochaine adaptation de « Frankenstein » par Guillermo del Toro. Pourtant, le projet a failli basculer lorsqu’Andrew Garfield, initialement pressenti pour incarner la Créature, s’est retiré, débordé par les engagements post-grève qui ont saturé son agenda. La réouverture d’Hollywood après le mouvement conjoint du WGA et de la SAG-AFTRA n’a laissé au réalisateur qu’une poignée de semaines pour trouver un nouveau visage à son monstre.

L’évidence Jacob Elordi

C’est dans cette urgence que le nom de Jacob Elordi, révélé par « Euphoria », s’est imposé. Pour Guillermo del Toro, le choix s’est joué en un regard. Selon ses confidences à Empire Magazine, il confesse rechercher avant tout une émotion particulière dans les yeux de ses acteurs : « The way I cast, I cast eyes. I always look at the eyes of the actor and say, ‘Can they give me that emotion?’ Oscar’s eyes, I immediately knew he could play earnest or mad and brilliant. Jacob’s eyes, I immediately knew he could play innocence. »

L’engagement spontané d’Elordi

À l’annonce du feu vert donné au film, Jacob Elordi ne cachait déjà pas son enthousiasme – voire une forme d’espoir un brin présomptueux. Fan depuis toujours du travail du cinéaste (il cite notamment « Pan’s Labyrinth »), l’acteur avait exprimé à son agent son désir ardent de participer au projet. Pourtant, lorsque l’appel est enfin venu, c’est l’étonnement qui a dominé. Il confie : « Quite arrogantly, when the film was announced, I had, for some reason, run my mouth to my agent, saying, ‘I would love to make that movie.’ Then the years passed… I thought it might be to play a tree or a horse or something. Then I asked, ‘Is it to play the Creature?’ »

Coup d’envoi attendu pour l’automne 2025

Ce bouleversement n’a visiblement pas nui à la production ; bien au contraire. Les premiers retours saluent déjà la prestation saisissante d’Elordi, pressentie comme l’un des temps forts du film. Pour rappel :

Sortie limitée en salles : dès le 17 octobre 2025.

dès le 17 octobre 2025. Mise en ligne sur Netflix : trois semaines plus tard, le 7 novembre.

L’attente reste donc vive autour de cette relecture moderne du mythe imaginée par l’un des maîtres du cinéma fantastique contemporain.