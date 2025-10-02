Le tant attendu trailer de Frankenstein par Guillermo del Toro dévoile une vision plus glaçante que prévu

Après une longue attente, la bande-annonce du Frankenstein de Guillermo del Toro vient d’être dévoilée. Le réalisateur mexicain y revisite le célèbre mythe avec une esthétique saisissante et une ambiance particulièrement troublante, promettant des frissons inédits.

Tl;dr Premier trailer complet pour le Frankenstein de Del Toro.

Sortie cinéma le 17 octobre, Netflix le 7 novembre.

Une vision artistique inédite du monstre.

Un mythe revisité par Guillermo del Toro

À quelques semaines de sa sortie très attendue, Netflix a levé le voile sur la première bande-annonce complète du Frankenstein orchestré par Guillermo del Toro. Après plus de vingt ans de gestation, ce projet nourrit d’espoirs et de rumeurs voit enfin le jour, avec une arrivée en salles prévue pour le 17 octobre, avant une diffusion mondiale sur la plateforme dès le 7 novembre. Depuis l’annonce officielle en début d’année, les amateurs du cinéaste n’ont eu que peu d’images à se mettre sous la dent – si l’on excepte un court aperçu diffusé lors du TUDUM de Netflix, en août dernier.

L’esthétique avant tout : une vision singulière du monstre

Ce nouveau trailer offre un regard approfondi sur la réinterprétation très personnelle que propose Guillermo del Toro. Le réalisateur mexicain, auréolé d’un Oscar pour The Shape of Water, s’empare ici du roman fondamental de Mary Shelley paru en 1818. Mais loin des itérations classiques, il choisit d’insuffler au célèbre monstre – incarné par Jacob Elordi – une dimension plus artistique qu’effrayante. Loin des cicatrices symétriques et autres sutures habituelles, son Frankenstein évoque davantage une créature façonnée comme un puzzle harmonieux.

Derrière la créature : intentions et inspirations de Del Toro

« Depuis mes premiers croquis dans les années 70-80, je savais que je ne voulais ni cicatrices symétriques ni pinces ou agrafes », confiait récemment Guillermo del Toro à Variety. Selon lui, Frankenstein ne devait pas ressembler à « une victime d’accident », mais plutôt à « quelque chose de beau, presque comme un nouveau-né ». Cette approche résulte d’une interrogation précise : pourquoi Victor Frankenstein assemblerait-il tant de morceaux disparates ? Pour Del Toro, l’idée prend racine dans l’hypothèse que les corps proviendraient d’un champ de bataille, obligeant Victor à rechercher une certaine harmonie dans sa création.

L’attente monte chez les amateurs du genre

Faut-il s’étonner que ce choix esthétique divise déjà ? Les adaptations successives du roman n’ont cessé depuis deux siècles de façonner l’imaginaire collectif autour du mythe. Pourtant, la perspective offerte ici semble promettre un souffle inédit. À quelques jours seulement du grand saut en salles obscures, voici ce que l’on peut déjà retenir :

Bande-annonce complète disponible : immersion immédiate dans cet univers inédit.

immersion immédiate dans cet univers inédit. Date clé : sortie cinéma fixée au 17 octobre.

sortie cinéma fixée au 17 octobre. Atypisme visuel : le monstre se veut œuvre esthétique plus qu’épouvantail classique.

Rendez-vous donc cet automne pour découvrir si cette version signée Del Toro saura renouveler en profondeur la légende de Frankenstein.