Arnold Schwarzenegger prêt pour un retour dans l’univers Predator ?

Après le succès de Prey, la franchise Predator pourrait revoir Dutch et Naru à l’écran.

Tl;dr Predator reste un classique du cinéma d’action et de science-fiction, renforcé par Arnold Schwarzenegger.

Les nouveaux films Prey et Predator: Killer of Killers ont relancé la saga et ouvert la voie à des scénarios inédits.

Un retour possible de Dutch et de nouvelles aventures avec Naru pourrait enrichir l’univers Predator dans Predator: Badlands dès novembre 2025.

Un classique qui ne cesse de surprendre

Depuis sa sortie en 1987, le film original Predator s’est imposé comme une référence absolue du cinéma d’action et de science-fiction. Porté par la présence magnétique d’Arnold Schwarzenegger, alias le major Alan « Dutch » Schaefer, ce chef-d’œuvre a résisté à l’épreuve du temps. Pourtant, les nombreuses suites et dérivés n’avaient jamais réussi à égaler cette première réussite, jusqu’à l’arrivée du très acclamé Prey, réalisé par Dan Trachtenberg. Ce nouvel opus a, contre toute attente, ravivé la flamme chez les fans et critiques.

L’héritage relancé par des surprises narratives

Le succès de Prey, suivi du triomphe de Predator: Killer of Killers, sorti plus tôt cette année, a ouvert la porte à des scénarios inédits. Un moment fort du dernier film : une apparition choc montrant les corps congelés de Dutch et de Naru (Amber Midthunder). Ce clin d’œil scénaristique réunit symboliquement l’origine et le renouveau de la saga. De quoi alimenter les discussions sur la possibilité d’une suite mettant véritablement en scène ces deux figures iconiques.

L’avenir : le possible retour de Dutch et de nouvelles pistes scénaristiques

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé au magazine Empire, Dan Trachtenberg a laissé entendre qu’une collaboration avec la légende autrichienne pourrait voir le jour. L’anecdote partagée est révélatrice : « Je rencontre Arnold, il m’avoue qu’on lui crie « Get to the chopper! » bien plus souvent que « I’ll be back »… Il est vraiment conscient du pouvoir du mythe Predator. La discussion a vite tourné vers ce que nous pourrions encore explorer ensemble : comment Dutch ou Naru ont-ils été capturés ? Que se passerait-il s’ils étaient ramenés à la vie ? Tant de possibilités… ». Selon plusieurs analystes, réunir ces deux héros pourrait donner naissance à des récits inattendus.

Voici ce que ce retour pourrait permettre :

Mieux comprendre le destin post-jungle du personnage de Dutch.

Tisser des liens solides entre générations de héros face aux Yautja.

Pousser l’univers Predator dans des territoires narratifs inexplorés.

Badlands relance la machine

Le calendrier s’accélère puisque Predator: Badlands, nouvelle aventure très attendue, débarquera dans les salles françaises dès le 7 novembre 2025. Face à tant d’attentes et de spéculations, difficile pour les fans — ou pour ceux qui découvrent tout juste cette mythologie — de ne pas se demander si le retour tant espéré d’Arnold Schwarzenegger, figure tutélaire de la franchise, marquera enfin une nouvelle étape décisive pour ce monument du genre.