Pourquoi le succès inégalé de Predator est dû à sa singularité même ?

La réussite du film Predator de 1987 repose sur une raison simple que aucun des films de la saga jusqu'à Prey n'a réussi à atteindre en termes d'impact.

Le succès inégalé de Predator

Predator, film culte réalisé par John McTiernan, a su se distinguer par son originalité. L’acteur austro-américain Arnold Schwarzenegger y incarne le major Alan « Dutch » Schaefer, un personnage fort et charismatique qui se retrouve confronté à une créature extraterrestre redoutable. Le film a marqué les esprits et a créé un véritable phénomène de pop culture, malgré des suites qui n’ont pas su égaler son succès.

La difficulté de reproduire le succès de Predator

Les suites de Predator, ainsi que les films Alien vs. Predator, n’ont pas réussi à reproduire le succès du premier film. Le personnage de Dutch, incarné par Schwarzenegger, était unique en son genre et difficile à reproduire. De plus, le concept original de Predator, qui mêlait action et science-fiction, a été perdu dans les suites qui se sont contentées d’être de simples “films de Predator“.

Le renouveau de la franchise avec Prey

Cependant, le film Prey de 2022 a su raviver l’intérêt pour la franchise. Ce film, bien qu’étant une suite en termes de date de sortie, est en réalité un préquel en termes de narration. Le personnage principal, Naru, joué par Amber Midthunder, est présenté comme l’outsider dès le départ, mais sa bravoure et son intelligence en font le personnage principal le plus intéressant depuis Dutch.