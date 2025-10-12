Un film d’horreur inattendu des dix dernières années débarque sur une nouvelle plateforme, au moment idéal

Un film d’horreur parmi les plus inattendus de ces dix dernières années fait son retour sur une nouvelle plateforme de streaming. Ce timing, particulièrement opportun, devrait attirer l’attention des amateurs du genre en quête de frissons originaux.

L’horreur à l’honneur sur Hulu : cap sur Barbarian

Alors que la saison d’Halloween s’installe, les amateurs de frissons ont rarement eu autant de choix. Cette année encore, le genre connaît un véritable engouement, porté par une série de succès en salles tels que Hereditary, A Quiet Place ou encore le phénomène signé Ryan Coogler, Sinners. Mais c’est désormais du côté du streaming que les regards se tournent : Hulu frappe fort en proposant parmi ses nouveautés l’un des films les plus marquants de la décennie, tout juste à temps pour les soirées automnales.

Zach Cregger bouscule les codes avec Barbarian

Sur la plateforme depuis le 1er octobre, Barbarian, premier long-métrage solo de Zach Cregger, fait déjà beaucoup parler de lui. « C’est l’un des films d’horreur les plus originaux et déroutants vus récemment » — voilà ce qu’on lit chez nombre de critiques, impressionnés par la construction scénaristique éclatée et l’ambiance anxiogène du film. Découpé en segments distincts mais subtilement reliés, il joue sans cesse avec nos attentes : on croit reconnaître la mécanique familière d’une location Airbnb… avant d’être entraîné ailleurs, bien plus loin que prévu. Cette capacité à désorienter le spectateur a contribué à son succès critique — une note impressionnante de 92% sur Rotten Tomatoes — mais aussi commercial, puisque le film a rapporté plus de dix fois son budget initial.

Une distribution au service du malaise

Derrière cette expérience immersive, le casting n’est pas en reste. À commencer par Matthew Patrick Davis, glaçant et bouleversant dans le rôle de « The Mother », créature tragique autant que terrifiante. Le personnage permet au réalisateur d’explorer des thèmes profonds comme la violence systémique ou la misogynie sans jamais tomber dans la gratuité. Autour de lui gravitent des figures reconnues du genre : Bill Skarsgård, Justin Long, ou encore Georgina Campbell, tous salués pour l’intensité et la justesse de leur interprétation.

Hulu, eldorado des fans d’épouvante ce mois-ci

Si vous souhaitez varier vos plaisirs horrifiques, voici quelques titres phares proposés actuellement :

Saw, Scream, ainsi que des classiques comme The Sixth Sense.

Dans les prochaines semaines, attendez-vous à l’arrivée de nouvelles pépites : dès le 16 octobre avec The Cabin in the Woods, puis 40 Acres, sans oublier l’inédit attendu en 2025, The Hand That Rocks the Cradle.

De quoi alimenter bon nombre de soirées frisson devant l’écran – alors, qui osera tenter l’expérience ?