Disney fusionne Hulu + Live TV avec Fubo pour concurrencer YouTube TV

Le secteur du streaming télévisé se réorganise sous l'impulsion de Disney et Fubo.

Tl;dr Disney fusionne Hulu + Live TV avec Fubo, créant le deuxième plus grand fournisseur de télévision payante en streaming avec 6,2 millions d’abonnés.

L’accord met fin à un conflit juridique, débloquant le lancement de Venu Sports et incluant un dédommagement financier pour Fubo.

La fusion renforce l’offre sportive avec de nouveaux partenariats et vise à concurrencer YouTube TV sur un marché en pleine évolution.

Une fusion stratégique pour dominer le marché

Disney et Fubo ont annoncé un accord qui fait de leur entité combinée le deuxième plus grand fournisseur de télévision payante en streaming, avec 6,2 millions d’abonnés, juste derrière YouTube TV. Disney détiendra 70 % de Fubo, tandis que l’équipe dirigeante actuelle de Fubo continuera à gérer les opérations, sous la direction de son cofondateur et PDG, David Gandler. Cette collaboration vise à offrir une expérience utilisateur enrichie en combinant les atouts de Hulu + Live TV et de Fubo.

Venu Sports n’est plus menacé

Dans le cadre de cet accord, Fubo abandonne sa plainte contre Venu Sports, un projet commun de Disney, Fox Corp et Warner Bros. Discovery. Ce différend avait bloqué le lancement de ce service sportif depuis plusieurs mois. En contrepartie, Fubo recevra 220 millions de dollars de dédommagement, et Disney accordera un prêt de 145 millions de dollars jusqu’en 2026. La résolution de ce conflit pave la voie pour le lancement de Venu Sports à 42,99 dollars par mois, prévu dans le courant de l’année.

Une nouvelle offre pour les amateurs de sport

La fusion permettra à Disney de conclure un nouvel accord de distribution avec Fubo, donnant naissance à un service Sports & Broadcast. Celui-ci inclura les chaînes sportives et de diffusion de Disney, telles qu’ABC, ESPN et ESPN+, ainsi que des événements sportifs majeurs issus des catalogues NFL, NBA, MLB, et plus encore. Malgré cette synergie, Hulu + Live TV et Fubo resteront disponibles via leurs applications respectives, offrant flexibilité et diversité aux consommateurs.

Un marché du streaming en pleine ébullition

Cette fusion s’inscrit dans une période de bouleversements pour le secteur du streaming. Warner Bros. Discovery a déjà intégré des sports en direct sur Max, et Disney prépare le lancement d’un service ESPN indépendant. En réponse, les actions de Fubo ont grimpé de 200 %, reflétant l’enthousiasme des investisseurs face à cette initiative audacieuse. Avec cet accord, Disney et Fubo espèrent rivaliser avec YouTube TV et répondre aux attentes croissantes des amateurs de streaming sportif.