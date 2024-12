YouTube TV : les tarifs s’envolent, les abonnés dans l’incertitude

Après une série d'augmentations, la plateforme de streaming YouTube TV franchit un nouveau seuil avec un prix mensuel de 82,99 dollars, soulevant des questions sur sa rentabilité.

Une augmentation significative

YouTube TV a récemment annoncé une augmentation de son tarif mensuel, qui passe de 72,99 dollars à 82,99 dollars. Cette hausse de 10 dollars s’ajoute à une série de réajustements tarifaires réalisés ces dernières années. En mars 2023, le service avait déjà connu une hausse importante, et aujourd’hui, il est désormais aussi cher que le forfait Hulu + Live TV de Disney. Cette nouvelle augmentation est justifiée par la hausse des coûts de contenu et les investissements dans la qualité du service. Elle sera d’ailleurs immédiatement effective pour les nouveaux abonnés et appliquée aux abonnés existants à partir du 13 janvier 2025.

Un service qui devient de plus en plus coûteux

L’histoire de YouTube TV est marquée par des augmentations successives depuis ses débuts. Lors de son lancement, le service coûtait seulement 35 dollars par mois, une époque désormais révolue. Ces dernières années, la plateforme a progressivement augmenté son prix pour atteindre les 72,99 dollars en 2023. Aujourd’hui, avec un tarif de 82,99 dollars, YouTube TV devient une option de plus en plus coûteuse par rapport à ses concurrents. Bien que le service propose plus de 100 chaînes, un DVR en cloud avec stockage illimité et jusqu’à six comptes utilisateurs par foyer, le prix élevé suscite des interrogations chez de nombreux abonnés, surtout après plusieurs hausses successives.

Les disputes contractuelles affectent l’offre de YouTube TV

L’une des raisons derrière l’augmentation des prix réside dans les conflits récurrents de YouTube TV avec de grands propriétaires de contenu, tels que Disney et NBCUniversal. Ces disputes ont souvent conduit à des renégociations des accords de diffusion, ce qui a augmenté les coûts pour YouTube TV. De plus, certaines chaînes, comme les réseaux sportifs régionaux, ont été supprimées, ce qui a modifié l’offre du service. Bien que l’abonnement de base comprenne toujours une large sélection de chaînes, les abonnés peuvent sentir qu’ils paient plus cher pour un service qui, parfois, manque de certains éléments clés.

Une décision difficile pour les abonnés

La question qui se pose désormais pour de nombreux utilisateurs est de savoir si YouTube TV reste un service rentable malgré la hausse des prix. Bien que le service offre une flexibilité, comme la possibilité de regarder sur trois écrans simultanés et d’accéder à un large éventail de chaînes, son coût croissant pourrait pousser certains abonnés à explorer d’autres options. Les services de streaming concurrents, comme Hulu + Live TV ou Sling TV, proposent des alternatives similaires à des prix parfois plus abordables. Face à l’augmentation continue des tarifs, il devient plus difficile pour certains de justifier l’abonnement à YouTube TV.