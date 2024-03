La nouvelle interface de l’application YouTube pour TV priorise tout, sauf la vidéo

Même s'il n'est toujours pas possible de chercher pendant le visionnage, vous avez la possibilité d'acheter des articles.

Tl;dr Redesign de l’application YouTube TV à venir.

Introduction de nouvelles fonctionnalités, notamment des achats intégrés.

Amélioration de l’accès aux descriptions de vidéos et commentaires.

L’application YouTube TV standard est concernée, et non la plateforme YouTube TV en direct.

Le futur de YouTube TV : une révolution en marche

YouTube, la plateforme mondialement connue de partage de vidéos, a annoncé le lancement d’une refonte de son application pour téléviseurs. Si les détails restent encore flous, l’entreprise présente ce changement comme un pas de géant, sublimant l’expérience de ses utilisateurs en ouvrant la voie à une panoplie de nouvelles expériences.

Des fonctionnalités inédites

Bien plus qu’un simple lifting, ce redesign, attendu dans les prochaines semaines, devrait notamment permettre aux téléspectateurs de faire des achats directement depuis l’application. Il suffira d’un simple clic sur la télécommande pour acquérir le produit favori d’un créateur. Un “clic-achat” qui pourrait révolutionner notre manière d’interagir avec le contenu visionné sur YouTube.

Au cœur de l’expérience utilisateur

Autre nouveauté majeure de cette refonte : l’amélioration de l’accès aux descriptions des vidéos, mais également aux commentaires. Sur ce dernier point, un aspect souvent décrié par les utilisateurs est en passe d’être réglé. Précédemment, les commentaires recouvraient une partie de la vidéo. Désormais, en exhaussant les demandes de sa communauté, YouTube a réorienté son design pour permettre un engagement plus aisé avec les commentaires, sans obstruer le contenu principal.

Pour l’avenir du contenu en streaming

Il convient de noter que cette refonte concerne l’application standard de YouTube pour les téléviseurs, et non la plateforme en direct YouTube TV. Néanmoins, celle-ci ne sera pas en reste et prévoit sa propre mise à jour dans quelques jours, avec de nouvelles fonctionnalités optimisant l’expérience en direct.

Ce redesign préfigure donc le futur du streaming : une expérience plus immersive, plus interactive et plus épanouie pour les utilisateurs. Plus que jamais, YouTube confirme sa place de leader incontesté de la vidéo en ligne, toujours à l’écoute de sa communauté pour améliorer sans cesse son offre.