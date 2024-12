Disney prépare un remake en live-action de Raiponce : Zachary Levi sera-t-il de retour ?

L'acteur américain Zachary Levi, la voix originale de Flynn Rider, aimerait reprendre son rôle dans le film live-action de Raiponce.

Un remake de Raiponce en live-action

Disney, le géant du divertissement, a annoncé la préparation d’une nouvelle adaptation en live-action. Il s’agit cette fois-ci du film d’animation à succès « Raiponce ». Michael Gracey, connu pour « The Greatest Showman », est actuellement en négociations pour diriger le projet, selon Deadline.

Préserver l’essence de l’original

Le nouveau film devrait rester fidèle à l’original de 2010. Jennifer Kaytin Robinson, scénariste de Thor: Love and Thunder, a rédigé le dernier script. Kristin Burr de Burr! Productions et Lucy Kitada (The Baby-Sitters Club) produiront le film. Cependant, aucune annonce n’a été faite concernant la distribution.

Un succès mondial

Raiponce a été un véritable succès lors de sa sortie en 2010, générant plus de 200 millions de dollars aux États-Unis et 591 millions de dollars à l’échelle mondiale. Le film a également reçu des critiques positives, avec une note de 89% sur Rotten Tomatoes.

Des attentes élevées pour l’adaptation au cinéma

Malgré le succès du film original, peu de développements ont été réalisés depuis sa sortie. Zachary Levi, qui a prêté sa voix au personnage de Flynn Rider dans le film original, a exprimé son désir de faire une apparition dans la nouvelle version. « Je pense que ce serait amusant si Mandy et moi pouvions être les parents de Raiponce », a-t-il déclaré.