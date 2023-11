Disney Dreamlight Valley : A Rift in Time, une aventure dans une contrée lointaine

A Rift in Time est la première extension de Disney Dreamlight Valley, un jeu de simulation de vie et d'aventure en monde ouvert inspiré des grands succès de la société aux grandes oreilles.

Disney Dreamlight Valley : A Rift in Time introduit une histoire inédite qui se déroulera en trois actes. Au lancement, les joueurs pourront rencontrer des personnages populaires tels que Gaston, Raiponce et EVE, tout en découvrant de nouveaux biomes, dont Ancient’s Landing, The Glittering Dunes et The Wild Tangle. Durant leurs aventures sur Eternity Isle, ils découvriront le Hourglass, un outil royal qui manipule le temps. Autre nouveauté de l’extension, la présence d’un nouveau jeu de plateau en jeu appelé Scramblecoin. Dans cette expérience, les joueurs affronteront les villageois de Disney et Pixar et collectionneront des figurines inspirées des personnages, chacune dotée de pouvoirs uniques. Pour gagner, collectez le plus grand nombre de pièces, augmentez l’amitié entre les personnages et débloquez de meilleures figurines.

Un trailer pour A Rift in Time, la première extension de Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley : A Rift in Time sera disponible dès le 5 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam/Windows Store).

Gameloft Montréal précise par ailleurs que Disney Dreamlight Valley Arcade Edition sortira à cette même période sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV via le service de jeux vidéo par abonnement Apple Arcade. A noter que Disney Dreamlight Valley Arcade Edition comprend le jeu de base et l’extension A Rift in Time avec les dernières mises à jour.