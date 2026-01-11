Disney+ adopte le format vertical pour séduire la Gen Z

Le flux vertical et la personnalisation visent à transformer la plateforme en destination incontournable.

Tl;dr Disney+ va intégrer des vidéos au format vertical sur son service américain, après des tests réussis sur ESPN.

L’objectif est de séduire les jeunes générations, avec des contenus courts et immersifs adaptés aux usages mobiles.

Disney+ prévoit des contenus originaux verticaux, un flux personnalisé et une expérience quotidienne renforcée pour ses abonnés.

Un virage stratégique pour Disney+

La plateforme de streaming Disney+ amorce un tournant décisif : elle intégrera prochainement des vidéos au format vertical à son service américain. Cette annonce, faite lors du « Tech + Data Showcase » au CES 2026, traduit la volonté de l’entreprise d’ancrer davantage ses contenus dans les usages numériques actuels. En coulisses, l’expérience menée avec les « Verts » sur l’application ESPN dès août 2025 a joué un rôle clé ; ces premiers essais ont offert à Disney une précieuse visibilité sur la manière dont ses utilisateurs consomment ce type de vidéo.

Capter les nouvelles générations

L’enjeu est clair : séduire un public jeune, notamment la Gen Z et la Gen Alpha. Les habitudes de ces générations évoluent rapidement ; peu enclines à visionner des formats longs sur mobile, elles plébiscitent les expériences courtes et immersives. C’est pourquoi Erin Teague, vice-présidente exécutive en charge du produit chez Disney Entertainment, insiste sur une intégration pensée « de manière native » – autrement dit, pleinement alignée avec les usages quotidiens des utilisateurs. Selon elle, il ne s’agira pas d’une « expérience déconnectée ou hasardeuse », mais bien d’un fil continu qui pourrait pousser chacun à revenir sur l’application jour après jour.

Nouveaux contenus et personnalisation accrue

Au-delà des simples extraits de films ou séries, la plateforme prévoit d’explorer divers horizons créatifs. Même si le détail du catalogue reste encore mystérieux, il est acquis que des contenus originaux seront produits spécifiquement pour ce format vertical. L’intérêt croissant pour les micro-dramas verticaux ces douze derniers mois n’est sans doute pas étranger à cette orientation nouvelle.

Voici ce que prépare concrètement Disney+, selon les ambitions annoncées :

Mise en avant de teasers dynamiques et programmes courts inédits.

Personnalisation du flux vertical selon chaque profil utilisateur.

Diversification progressive vers l’actualité et le divertissement.

L’objectif : devenir incontournable au quotidien

À terme, le géant du divertissement vise un objectif précis : transformer sa plateforme en « une destination quotidienne incontournable » pour ses abonnés. Le raisonnement est limpide : plus un spectateur se connecte fréquemment, plus il sera tenté d’explorer le catalogue et d’y consacrer du temps. Ce nouvel élan éditorial s’inscrit ainsi dans une dynamique globale où l’innovation technique vient épouser les attentes mouvantes des audiences connectées.