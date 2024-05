Bientôt aux États-Unis : un nouveau forfait de streaming Disney+, Hulu et Max

Les entreprises n'ont pas encore dévoilé le tarif, cependant, le nouveau produit sera disponible cet été.

Tl;dr Disney et Warner Bros. Discovery étendent leur partenariat.

Ils proposeront un bundle de streaming cet été.

Un service de streaming sportif est également en préparation.

Le prix et la date de sortie précise restent à déterminer.

Une alliance Disney-Warner pour le streaming

Disney et Warner Bros. Discovery élargissent leurs horizons en unissant leurs forces. Ensemble, ils proposent un forfait de streaming alléchant qui devrait voir le jour cet été. Dans une volonté d’offrir plus de flexibilité aux consommateurs, le bouquet réunira Disney+, Hulu et Max aux États-Unis.

Hulu rejoint Disney+ en exclusivité

Profitant de son acquisition récente de Hulu, Disney a intégré la plateforme à son service Disney+, sorti récemment de sa phase bêta. Un forfait sans publicité combinant ces deux services est proposé à 20$, tandis que l’abonnement à Max sans pubs est à 16$ par mois. Notons que le coût d’un forfait combinant les trois services devrait être inférieur à 36$.

Une offre sportive en vue

En outre, l’offre de Disney s’étend au domaine sportif. En collaboration avec Warner Bros. Discovery et Fox Sports, ESPN prépare le lancement d’un service de streaming sportif. Ce service conjoint diffusera des événements sportifs de tous les réseaux que ces entreprises possèdent, y compris des matchs de la NFL, MLB, NHL et NBA.

Une stratégie prometteuse pour l’avenir du streaming

“Cette nouvelle offre offre aux consommateurs la plus grande collection de divertissements pour la meilleure valeur dans le streaming”, a déclaré JB Perrette, PDG et président de Warner Bros. Discovery’s Global Streaming and Games. Il est probable que les abonnés seront moins enclins à abandonner un forfait groupé, augmentant ainsi l’attractivité de ce type de service.

Au final, Disney et Warner Bros. Discovery n’ont pas encore révélé le tarif précis de leur nouveau produit ni sa date de sortie exacte. Les abonnés existants pourraient également recevoir des notifications les invitant à augmenter leur forfait s’ils possèdent déjà l’un des services.