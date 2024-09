Warner Bros. Discovery et Google s’associent pour créer des sous-titres avec l’IA

Alors que l'IA continue de révolutionner divers secteurs, son impact sur l'industrie du divertissement devient de plus en plus évident et Warner Bros. Discovery ne souhaite pas être à la traîne comme en témoigne sa nouvelle collaboration avec Google.

Tl;dr Warner Bros. Discovery adopte l’IA pour la génération de sous-titres.

La technologie sera initialement utilisée pour des programmes non scriptés, y compris les actualités et le sport.

Malgré l’utilisation de l’IA, un contrôle humain sera maintenu pour assurer la qualité.

Warner Bros. Discovery envisage d’utiliser l’IA pour sous-titrer les programmes scriptés à l’avenir.

L’IA et le divertissement : Warner Bros. Discovery dit oui

La collaboration stratégique entre Warner Bros. Discovery et Google vise à tirer parti de la technologie Vertex AI pour automatiser la création de légendes pour des programmes diffusés sur différentes plateformes via Caption AI. Grâce à cette nouvelle approche, la maison-mère de HBO, CNN, DC Entertainment ou encore Eurosport espère diminuer le temps de création des fichiers de sous-titres jusqu’à 80% et réduire les coûts de sous-titrage de près de 50%.

Des avantages considérables

Caption AI promet de révolutionner le processus de création de sous-titres. Ce dispositif a pour objectif de réduire considérablement le temps et les coûts liés à la production de sous-titres, tout en améliorant la précision de ces derniers pour les téléspectateurs américains. Dans un premier temps, cette technologie sera déployée pour des contenus non scénarisés, tels que les émissions d’actualité, les événements sportifs et les programmes de téléréalité​. Un aspect clé de cette solution est l’intégration d’une supervision humaine pour assurer la qualité des légendes générées par l’intelligence artificielle.

L’humain toujours dans la boucle

Bien que l’IA joue un rôle prépondérant, un niveau de révision humaine restera nécessaire pour assurer la qualité des légendes. En effet, la transcription nécessite une grande habileté, en particulier pour la télévision en direct où les transcripteurs doivent suivre le plus précisément possible ce qui est dit. De plus, les programmes non scriptés ont tendance à inclure beaucoup de bavardages superposés, et il reste à voir comment l’IA sera capable de transcrire cela de manière précise.

Et demain ?

Il sera intéressant de voir si Warner Bros. Discovery étend cette technologie à la sous-titrage des programmes scriptés. En effet, la sous-titrage est un art qui nécessite une certaine compétence. Parmi les nombreux défis, il s’agit notamment de capter avec précision les effets sonores, les indices musicaux et les expressions non verbales, d’expliquer correctement les idiomes pour les besoins de la localisation, et de s’assurer que les sous-titres sont correctement synchronisés. Il existe une quantité considérable de nuances à prendre en compte, et il serait difficile pour l’IA de tout saisir correctement.

Il n’est guère surprenant que Warner Bros. Discovery envisage l’utilisation de Caption AI comme un moyen d’économiser de l’argent. Depuis sa création en 2022 suite à la fusion de WarnerMedia et Discovery, la société américaine cherche activement à réduire ses coûts.