Vous pouvez utiliser l'IA pour organiser vos onglets dans Google Chrome. Une fonctionnalité très utile, mais encore perfectible.

L’IA s’intègre aujourd’hui partout dans nos technologies, et Google mène la danse. Le géant américain ajoute son modèle IA Gemini littéralement partout, y compris dans Chrome. Parmi les fonctions qui en tirent parti, on citera, comme l’ont rapporté Android Police et WindowsReport, un organiseur automatique d’onglets. Cette fonctionnalité est en test depuis au moins novembre, mais Google l’avait annoncé pour la première fois en janvier de cette année, suite à la sortie de Chrome 121.

Pour tester cette fonctionnalité, vous devez télécharger Chrome Canary, la version sur laquelle Google teste ses nouveautés. Vous pouvez utiliser Chrome Canary comme Chrome « normal », sachez simplement que cette version peut être instable, comme tout logiciel en bêta.

Une fois Chrome Canary installé sur votre appareil, connectez-vous avec votre compte Google et activez la synchronisation, une condition nécessaire pour profiter de cette fonctionnalité. Ensuite, il faut activer plusieurs feature flags, ces paramètres qui permettent d’activer les fonctionnalités expérimentales dans le navigateur. Tapez « chrome://flags » (sans les guillemets) dans la barre d’adresse, appuyez sur Entrée et cherchez ces trois flags : « #tab-organization », « #tab-organization-settings-visibility » et « #multi-tab-organization ».

Cliquez sur le menu déroulant à côté de chacun des trois flags, puis sur Enabled.

Dans les paramètres de Chrome Canary, cliquez sur Experimental AI et activez Try out experimental features. Là, vous verrez un nouveau curseur pour « Tab organizer ». Assurez-vous qu’il est bien activé.

Lorsque cette configuration est faite, cliquez sur la flèche dans le coin de la fenêtre du navigateur (dans le coin supérieur gauche ou droit, selon votre système d’exploitation), puis choisissez « Organize tabs ». Chrome Canary va vous donner quelques indications concernant cette fonctionnalité, dont le fait que celle-ci utilise l’IA et que le résultat ne sera pas toujours parfait. Plus important, cette fonction a besoin d’accéder à vos onglets, aux titres des pages ainsi qu’aux URL, et le tout est envoyé à Google. Les données générées par ce test seront par ailleurs envoyées à des humains pour améliorer la fonctionnalité. Si vous êtes d’accord avec cela, cliquez sur Let’s go.

Chrome Canary analyse alors vos onglets ouverts et vous suggère des groupes d’onglets à mettre en place. Par exemple, avec des onglets sur des sites de journaux, le navigateur propose un groupe « Actualités » avec l’emoji journal. Il est possible d’ajuster le titre du groupe, au besoin. Il suffit alors de cliquer sur Create group pour que Chrome Canary déplace ces onglets dans leur nouveau groupe sur la gauche de la ligne des onglets.

Vous pouvez répéter ce processus pour regrouper tous vos onglets ouverts. Les résultats très satisfaisants, mais on aurait aimé pouvoir créer plusieurs groupes d’onglets en une seule fois. Si vous avez vraiment beaucoup d’onglets ouverts, et dans des thèmes différents, répéter x fois l’opération peut être assez frustrant.