Google va permettre de rechercher dans l’historique de navigation Chrome en posant des questions en langage naturel

Pour la première fois, la compagnie va intégrer Google Lens à Chrome sur ordinateur.

TL;DR Nouvelle interface de recherche plus conversationnelle sur Chrome.

Introduction de Google Lens sur ordinateur avec fonctions améliorées.

Présentation de Tab Compare pour faciliter les comparaisons en ligne.

Une révolution dans la navigation web : Google prévoit un pas en avant

Admettons-le, nous nous sommes tous retrouvés submergés par le trop-plein d’onglets ouverts sur notre navigateur au cours d’une recherche intensive. Et lorsque la seule pièce manquante à votre casse-tête se trouve quelque part dans ces onglets maintenant fermés, l’angoisse monte. Débusquer cette précieuse page web n’est alors plus qu’une tâche ardue. C’est là qu’intervient la nouvelle modification annoncée par le géant de la tech, Google.

Demandez à votre historique avec Google Chrome

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google Chrome vous permettra, dans quelques semaines, de poser des questions en langage naturel sur votre historique de navigation. Comment cela fonctionne-t-il ? En vous appuyant sur Gemini, la gamme de modèles linguistiques de haute capacité de Google qui alimente ses systèmes d’« intelligence artificielle ».

Vous pourrez poser une question aussi simple que « Quel était ce magasin de glaces que j’ai regardé la semaine dernière ? » dans la barre d’adresse après avoir accédé à votre historique et Chrome affichera les pages pertinentes.

Des améliorations axées sur l’utilisateur

Parisa Tabriz, la vice-présidente de Chrome, a souligné que cette innovation visait à introduire une interface plus conversationnelle pour l’historique de Chrome. Cette fonctionnalité, cependant, sera uniquement disponible pour les utilisateurs de bureau de Chrome aux États-Unis pour le moment et sera opt-in par défaut. Elle ne fonctionnera pas non plus avec les sites web que vous avez consultés en mode Incognito.

Nouveautés : Lens et Tab Compare

De plus, Google apporte également Google Lens, déjà disponible sur Android et iPhone, à Chrome sur ordinateur. Les utilisateurs pourront sélectionner, rechercher et poser des questions sur tout ce qu’ils voient sur le web sans quitter leur onglet actuel.

Enfin, Google a présenté un nouveau service nommé Tab Compare. Cette fonctionnalité présentera un aperçu généré par l’IA des produits à travers plusieurs onglets en un seul endroit. C’est censé faciliter la comparaison des produits et aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées.

Google a toujours eu pour objectif de faciliter la vie des internautes et avec ces nouvelles fonctionnalités, l’entreprise se rapproche encore plus de ce but.