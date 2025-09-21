Chrome va bientôt permettre de remplacer automatiquement vos mots de passe par des passkeys

Google prépare une évolution majeure pour Chrome, en testant une fonctionnalité qui permettrait de remplacer automatiquement les mots de passe traditionnels par des passkeys. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et simplifier l’authentification des utilisateurs.

Tl;dr Chrome Canary teste la conversion automatique mots de passe/passkeys.

Passkeys offrent une sécurité supérieure aux mots de passe classiques.

L’activation nécessite une manipulation via chrome://flags.

Google accélère le passage aux passkeys dans Chrome

Depuis quelque temps, la volonté de renforcer la sécurité des comptes en ligne se fait sentir chez les principaux acteurs du web. Dernier exemple en date, Google expérimente dans Chrome Canary, sa version la plus avancée et instable du navigateur, une fonction qui automatise la transition des mots de passe vers les passkeys. Ce changement, repéré par Windows Report, consiste à convertir en toute discrétion les identifiants enregistrés pour un site compatible. L’utilisateur n’a rien à faire : dès qu’il se connecte avec ses anciens codes, Chrome crée à la volée un passkey associé – sans interaction supplémentaire ni alerte.

Sécurité renforcée grâce aux passkeys

Si cette évolution suscite l’intérêt, c’est que les passkeys représentent aujourd’hui une réponse efficace face à la vulnérabilité chronique des mots de passe. Les attaques par phishing ou force brute profitent encore trop souvent d’identifiants mal protégés ou réutilisés. Les passkeys, eux, ne sont ni stockés sur des serveurs tiers ni exposés aux méthodes traditionnelles de piratage. Pourtant, tous ne sont pas prêts à franchir le pas. Pour celles et ceux qui préfèrent patienter avant d’abandonner leurs bons vieux mots de passe, il reste essentiel d’utiliser un gestionnaire sécurisé.

L’envie d’essayer ce dispositif vous titille ? Sachez qu’il s’agit encore d’une fonctionnalité expérimentale. Seule la version Canary du navigateur permet aujourd’hui de tester ce passage automatique aux passkeys. Voici comment procéder :

Téléchargez et installez Chrome Canary depuis le site officiel.

Saisissez « chrome://flags » (ou directement « chrome://flags/#web-authentication-passkey-upgrade ») dans la barre d’adresse pour accéder aux options avancées.

Trouvez puis activez l’option correspondante avant de redémarrer le navigateur.

Rendez-vous ensuite dans le gestionnaire de mots de passe Google pour activer l’actualisation automatique vers les passkeys.

Bientôt accessible à tous ?

Pour ceux que la manipulation rebute ou qui préfèrent éviter les aléas d’un logiciel expérimental, il faudra patienter jusqu’à ce que cette nouveauté débarque sur une version stable du navigateur. Reste que cette avancée illustre bien l’effort continu des géants du numérique pour simplifier – et surtout sécuriser – notre quotidien numérique. D’ici là, surveillons attentivement le déploiement généralisé de cette technologie au sein du vaste écosystème Google Chrome.