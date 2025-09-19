Google Maps s’enrichit grâce à Android 16 : découvrez les nouveautés incontournables

Google Maps bénéficie d’une amélioration importante grâce à la dernière mise à jour Android 16. Cette nouveauté promet d’optimiser l’expérience des utilisateurs et d’apporter des fonctionnalités attendues sur l’application de navigation la plus populaire au monde.

Tl;dr Nouvelle interface Material 3 Expressive pour Google Maps.

Boutons essentiels désormais toujours accessibles en bas de menu.

Déploiement progressif, indisponible pour tous pour l’instant.

Google Maps s’habille aux couleurs d’Android 16

Depuis l’arrivée du Pixel 10, la mise à jour « Material 3 Expressive » commence tout juste à transformer l’aspect visuel des applications phares de Google. Parmi elles, c’est aujourd’hui au tour de Google Maps d’adopter ce nouveau langage graphique, même si le déploiement demeure partiel. Les utilisateurs les plus attentifs auront remarqué que la carte en elle-même n’affiche quasiment aucune différence majeure ; pourtant, un détail saute aux yeux dès qu’on explore le menu inférieur.

Un menu plus pratique et cohérent

Fini les allers-retours interminables : désormais, les boutons-clés — tels que Itinéraire, Démarrer, Demander (Gemini), Enregistrer et Partager — restent constamment affichés au bas du menu déroulant. Peu importe la quantité d’informations à consulter sur un lieu spécifique, ces fonctionnalités centrales ne disparaissent plus. Cette évolution s’inscrit dans la volonté de rendre l’application non seulement plus intuitive, mais aussi parfaitement alignée avec l’esthétique générale d’Android 16.

Lifting discret mais bienvenu

Au-delà de cette accessibilité accrue, quelques ajustements cosmétiques méritent d’être relevés. Le fond du menu a été retravaillé : des encadrés gris arrondis entourent désormais chaque section d’information. Ce choix graphique facilite la lecture et détache mieux les contenus du fond blanc. Pour être honnête, rien de révolutionnaire côté fonctionnalité — il s’agit avant tout de rendre Google Maps plus agréable au quotidien.

Voici ce que retiennent les usagers ayant eu accès à cette mise à jour :

Nouveaux boutons fixes en bas du menu déroulant.

Détails visuels avec encadrés gris arrondis.

Cohérence renforcée avec le reste d’Android 16.

Déploiement encore limité… patience requise

Si ces changements intriguent déjà certains utilisateurs, beaucoup attendent encore leur tour. Selon le site spécialisé 9to5Mac, seules quelques versions bêta — dont la version 25.37.x sur certains appareils comme le Pixel 10 Pro — bénéficient pour l’instant de cette refonte graphique. Impossible donc de savoir précisément quand tous profiteront de cette nouvelle expérience visuelle. À suivre donc… pour ceux qui aiment scruter les moindres évolutions de leurs applis favorites.