Trois futures fonctionnalités majeures d’Android XR pour lunettes connectées dévoilées dans un brevet Google

Un récent brevet déposé par Google dévoile trois fonctionnalités phares en développement pour intégrer la réalité étendue (XR) à Android sur de futures lunettes connectées, laissant entrevoir les prochaines avancées de l’entreprise dans ce secteur innovant.

Tl;dr Google brevète des lunettes Android XR très avancées.

Fusion d’AR, d’IA et de fonctionnalités adaptatives prévues.

Innovation majeure à venir face à Meta et Apple.

Vers une nouvelle génération de lunettes intelligentes

Les ambitions de Google dans l’univers des lunettes connectées prennent un tournant décisif. L’entreprise de Mountain View vient en effet de déposer un brevet particulièrement détaillé autour d’un nouveau modèle de lunettes « Android XR », esquissant une fusion inédite entre réalité augmentée, intelligence artificielle et technologies adaptatives. Jusqu’ici, malgré les promesses, peu d’acteurs du secteur étaient parvenus à offrir des usages quotidiens convaincants au-delà des démonstrations ludiques.

Des innovations techniques au service du quotidien

Ce brevet déposé par Google met en avant une panoplie impressionnante de capteurs : caméras, micros, capteurs de proximité, modules de mesure inertielle (IMU) pour le suivi du mouvement… mais aussi une technologie d’affichage capable d’adapter dynamiquement les informations selon la luminosité ou la position du regard. Concrètement, cela signifie que les instructions pourraient s’afficher dans votre vision périphérique lors d’une navigation GPS — sans occulter votre champ de vision principal. De plus, le dispositif prévoit une gestion intelligente de la confidentialité : outre les classiques interrupteurs pour activer ou couper micro et caméra, certaines données sensibles seraient traitées localement et l’affichage pourrait s’assombrir automatiquement en présence d’autrui.

Pour mieux comprendre la portée concrète de ces évolutions, voici quelques usages envisagés :

Traduction et transcription en temps réel

Reconnaissance d’objets et recherche contextuelle

Pilotage d’automatisations pour le travail ou le sport

L’enjeu social et l’expérience utilisateur repensés

Reste toutefois un défi majeur : comment préserver la fluidité des interactions humaines lorsque ces dispositifs s’invitent sur notre visage ? Comme l’a déjà prouvé le cas des lunettes Xreal Aura, un sentiment d’ambiguïté sociale plane dès lors qu’il devient difficile de savoir si son interlocuteur est réellement attentif ou absorbé par ses notifications. Avec sa batterie de capteurs, Google ambitionne justement d’y répondre : détecter la proximité d’une personne pour réduire l’affichage, voire signaler discrètement que l’utilisateur porte toute son attention sur son vis-à-vis.

Bataille technologique et perspectives du marché

Le secteur se trouve ainsi à l’aube d’une transformation. Tandis que les prototypes testés ces dernières années suggéraient déjà que la fusion entre AR et IA était techniquement mûre, cette offensive logicielle pourrait enfin propulser les « smart glasses » dans notre quotidien. Mais dans la course où s’affrontent désormais Meta, Apple, et donc désormais pleinement Google, impossible aujourd’hui de prédire qui prendra l’avantage. Pour les utilisateurs, en revanche, ce duel ne peut qu’accélérer l’innovation – avec à la clé des usages bien plus riches qu’un simple diaporama ou un jeu démo.