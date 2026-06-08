Chrome Canary laisse entrevoir une refonte de Google Search autour de l’IA

Un test caché dans Chrome Canary envoie les recherches directement vers AI Mode, sans passer par les liens bleus classiques. Google explore, sans calendrier.

En bref Google teste un mode qui ouvre directement la recherche en interface « AI Mode », sans passer par la page classique avec les liens bleus.

Ce mode a été repéré dans Chrome Canary via un flag caché, et semble déjà assez avancé techniquement, disponible sur plusieurs systèmes.

Le test s’inscrit dans la stratégie d’IA de Google, mais il n’y a pour l’instant aucune annonce officielle ni projet confirmé de déploiement.

Faire une recherche dans Chrome et atterrir directement dans un chatbot. Voilà le vrai sujet. Google teste dans Chrome Canary une option qui envoie les requêtes vers AI Mode par défaut, sans passer d’abord par la page de résultats qu’on connaît tous.

La page Google classique pourrait devenir un détour

Aujourd’hui, une recherche lancée depuis Chrome vous emmène sur l’onglet All. On y trouve un AI Overview, puis les fameux liens bleus vers les sites. Si vous voulez une expérience plus conversationnelle, il faut ensuite basculer vous-même vers AI Mode.

Avec ce test, ce détour saute. Une fois l’option activée, la recherche ouvre directement AI Mode, avec une interface qui ressemble beaucoup plus à un échange de chatbot qu’à la page historique de Google Search. Et ça, mine de rien, change la logique entière du moteur.

Un flag caché, déjà très avancé

L’info vient de Windows Report, qui a repéré un nouveau flag caché dans Chrome Canary, la version la plus expérimentale du navigateur, celle pensée pour les développeurs et les early adopters. Le média explique avoir activé la fonction et constaté qu’elle marche bien.

Surtout, il précise que le tout paraît plus propre, plus fini, bref plus proche d’une vraie fonction prête à sortir qu’un proto bricolé à moitié. Le flag se trouve dans chrome://flags sous l’intitulé « Fulfill Searchbox Queries in AI Mode ». D’après sa description, il est prévu sur Mac, Windows, Linux et ChromeOS.

Google pousse l’IA partout, mais sans promesse de sortie

Ce test n’arrive pas de nulle part. À l’I/O 2026, Google a présenté l’Intelligent Search Box, un nouvel outil capable d’utiliser comme entrée des vidéos, des fichiers, des images ou même des onglets Chrome. Clairement, la boîte pousse l’IA dans tous les coins de ses produits.

Et il y a déjà une réaction en face. Après cette annonce, DuckDuckGo a connu une hausse des installations et de l’usage de son moteur sans IA, visiblement portée par des utilisateurs qui cherchent une alternative moins insistante sur ce terrain.

Mais il y a un frein important. Google n’a rien annoncé publiquement sur ce test, et Windows Report dit avoir vu une note de l’auteur du code indiquant en français : « C’est juste pour l’exploration. Il n’y a actuellement aucun projet de le déployer ». En gros, le test existe, il fonctionne, mais il n’a pas encore de ticket pour le live.