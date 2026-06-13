Gemini transforme la TV en assistant vocal pour l’image et le son

Google déploie sur certains téléviseurs TCL une commande vocale pilotée par Gemini pour ajuster image et son. Pour l’instant, c’est très limité.

En bref Une nouvelle fonction Gemini permet de contrôler une TV à la voix pour ajuster image et son (luminosité, modes, volume, égalisation) sans passer par les menus.

Elle servira aussi au dépannage automatique et à l’amélioration de l’expérience (image trop sombre, dialogues plus clairs, menus ouverts à la demande), mais reste limitée à certains modèles TCL via mise à jour.

Google étend progressivement Gemini sur Google TV avec plus d’aides contextuelles (sport, infos, recommandations), mais la compatibilité reste encore très restreinte.

Le détail qui compte tout de suite, c’est celui-là. La nouvelle fonction de Google TV pilotée par Gemini n’arrive pas partout, loin de là. Pour l’instant, elle vise seulement certains téléviseurs TCL vendus aux États-Unis. Donc oui, l’idée est cool, mais le lancement reste très cadré.

Une nouveauté utile, mais réservée à quelques téléviseurs

Dans les prochaines semaines, la fonction doit arriver sur les TCL QM9K, X11L, QM8L, RM9L et QM9L. Il faudra passer par une mise à jour système pour l’activer. Et pour le reste du marché, silence radio, Google n’a rien dit sur une éventuelle arrivée sur d’autres modèles ou d’autres marques. Résultat, l’annonce a un vrai intérêt, mais une portée encore minuscule.

Parler à la TV pour corriger image et son

Sur le papier, c’est exactement le genre de fonction qu’on attend d’un assistant bien intégré. Gemini peut modifier les réglages d’image et de son avec des commandes en langage naturel. Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, changer le mode d’image, monter le volume ou retoucher l’égalisation.

Et pas besoin de naviguer dans trois sous-menus pénibles. Une commande comme « mets le mode d’image sur Sport » suffit, avec la voix, ou via le bouton micro de la télécommande si vous ne voulez pas utiliser le mot-clé. Franchement, pour les réglages qu’on bidouille sans arrêt, ça peut faire gagner du temps.

Quand Gemini joue aussi le SAV express

Là où ça devient malin, c’est sur le dépannage. Si vous dites que l’écran est trop sombre, Gemini tente de corriger le problème. Si les dialogues ne sont pas assez clairs, l’assistant peut renforcer les voix.

Google explique aussi qu’on peut s’en servir pour préparer une ambiance plus ciné, ou simplement lui demander d’ouvrir le bon menu de réglages avant de reprendre la main. Mais il y a un piège assez évident. Les modes d’image et de son changent d’un téléviseur à l’autre, donc mieux vaut savoir ce que votre modèle sait vraiment faire. Sinon, vous risquez de perdre plus de temps qu’avec la vieille méthode. Pas idéal.

Google pousse Gemini de plus en plus loin sur Google TV

Cette nouveauté n’arrive pas seule. Depuis quelques mois, Google ajoute des briques à l’expérience Gemini sur Google TV. En mars, l’entreprise avait lancé une aide visuelle plus riche pour répondre de façon plus utile à certaines demandes.

Un exemple simple, les scores sportifs. Si vous demandez le score d’un match en cours, Gemini peut afficher à la fois un tableau de score en direct et les infos pour savoir où regarder la rencontre. Le même mois, Google a aussi ajouté des résumés sport et des explorations visuelles plus poussées sur des sujets précis. En gros, la TV parle de plus en plus, et commence enfin à servir à quelque chose.