Google TV repensé : Gemini place l’IA au cœur du salon

Avec l'intelligence artificielle Gemini, Google TV devient capable de générer des médias, remixer vos photos et ajuster l’écran par la voix.

De nouvelles ambitions pour l’IA sur Google TV

À l’occasion du CES 2026, Google a levé le voile sur un ambitieux renforcement de l’intelligence artificielle au sein de sa plateforme Google TV. La firme de Mountain View, qui avait déjà esquissé l’intégration de son assistant IA baptisé Gemini lors de l’édition précédente, franchit désormais une étape supplémentaire. L’objectif ? Offrir des fonctionnalités encore plus poussées afin de simplifier la vie des utilisateurs dans leur salon.

Des photos à la création média : Gemini repousse les limites

La consultation des clichés via Google Photos fait partie du quotidien des possesseurs de Google TV. Mais désormais, c’est tout un éventail de nouveaux usages qui s’ouvre grâce à Gemini : il sera possible non seulement de rechercher une personne précise ou un événement spécifique dans sa bibliothèque photo, mais aussi de « remixer ces images en différents styles », ou encore de « composer des diaporamas personnalisés ». Plus surprenant, la combinaison avec les modèles maison Veo et Nano Banana permettra à l’IA d’engendrer « de nouveaux médias entièrement créés à la demande. »

L’assistant devient le cœur du pilotage TV

Fini le temps perdu dans les menus techniques ! Selon Google, demander oralement à Gemini par exemple que « l’écran est trop sombre », suffira désormais pour ajuster automatiquement la luminosité ou le son. L’assistant va même plus loin en s’enrichissant d’un affichage d’informations pensé pour le téléviseur : une interface visuelle riche et interactive, capable non seulement d’expliquer un sujet en puisant dans des images haute résolution ou des vidéos, mais aussi d’aller plus loin. Il suffira alors de cliquer sur « Dive deeper » sous une réponse pour accéder à une vue d’ensemble commentée et interactive du thème choisi.

Voici ce que cela change concrètement pour les utilisateurs :

Accès facilité aux réglages complexes par la voix.

Création automatique et personnalisée de contenus visuels.

Interaction plus fluide avec l’écosystème photo et vidéo.

Lancement progressif : TCL en première ligne

Pour le moment, seuls les téléviseurs TCL équipés de Google TV profiteront en premier lieu du nouveau Gemini. Le déploiement vers les autres appareils compatibles interviendra ensuite progressivement au fil des mois. Après une arrivée récente sur la clé streamer dédiée, cette nouvelle mise à jour marque donc une accélération notable vers une expérience télévisuelle profondément renouvelée, où l’IA occupe clairement le devant de la scène.