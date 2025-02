Google retire son Chromecast avec Google TV du marché

Le Chromecast avec Google TV, apprécié par de nombreux utilisateurs, n’est désormais plus disponible à l’achat sur le Google Store.

Tl;dr Google a cessé la vente du Chromecast avec Google TV sur sa propre boutique, le retirant progressivement du marché.

Le nouveau Google TV Streamer remplace le Chromecast, offrant une alternative plus avancée à un prix plus élevé.

Les utilisateurs continueront de recevoir des mises à jour et du support pour leurs appareils Chromecast existants, bien que les stocks soient limités chez les détaillants tiers.

Une décision qui marque la fin d’une époque

Le Chromecast avec Google TV 4K et HD était jusqu’à récemment disponible dans le Google Store à des prix attractifs de 49,99 dollars et 29,99 dollars . Cependant, depuis l’annonce du nouveau boîtier de streaming en août, Google a précisé que le Chromecast resterait en vente jusqu’à épuisement des stocks. Cette décision intervient alors que de plus en plus de télévisions, même les plus abordables, intègrent des fonctionnalités de streaming de base, réduisant ainsi la nécessité de dispositifs supplémentaires comme le Chromecast.

Un remplacement par le nouveau Google TV Streamer

Le Chromecast avec Google TV laisse place au Google TV Streamer, une nouvelle version plus sophistiquée du produit de streaming. Google pense que les consommateurs recherchent désormais des solutions de streaming plus complètes, justifiant la sortie de ce nouveau modèle. Celui-ci est présenté comme étant une évolution naturelle du Chromecast, bien que son prix soit plus élevé, signifiant une volonté de se détacher du marché des appareils d’entrée de gamme.

Maintien du support et des mises à jour

Bien que la vente du Chromecast soit terminée, Google a tenu à rassurer ses utilisateurs. Le support technique et les mises à jour continueront d’être fournis pour les appareils Chromecast avec Google TV. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à recevoir les prochaines mises à jour, y compris celle d’Android 14, qui est encore attendue. Cela permet aux clients de conserver un bon usage de leurs appareils pendant un certain temps, malgré l’arrêt des ventes.

Des stocks limités chez les revendeurs

Alors que le Google Store a arrêté la vente du Chromecast, certains détaillants tiers disposent encore de stocks restants, bien que ceux-ci s’épuisent rapidement. Les utilisateurs intéressés par ces appareils doivent donc se dépêcher s’ils souhaitent en acquérir un. En revanche, le Google TV Streamer et ses accessoires, comme la télécommande vocale, sont encore disponibles à l’achat, bien qu’ils soient principalement conçus pour être utilisés avec le nouveau dispositif.