Google fait disparaître le mode invité de ses Chromecast. Une disparition regrettable sans raison apparente.

Utilisateurs de Chromecast, il vous faudra désormais malheureusement un accès Wi-Fi pour diffuser du contenu depuis votre smartphone. En effet, selon 9to5Google, l’adaptateur streaming ne propose plus de mode invité, lequel permettait aux utilisateurs de diffuser depuis un smartphone vers un écran sans Wi-Fi. L’information est confirmée sur la page d’aide Chromecast qui confirme que le seul moyen pour les invités de diffuser leur contenu depuis leur appareil Android ou iOS se fait “en se connectant au réseau Wi-Fi hôte”.

Google fait disparaître le mode invité de ses Chromecast

Le mode invité était très pratique pour celles et ceux qui voulaient diffuser du contenu dans un Airbnb ou une chambre d’hôtel, puisqu’il n’y avait pas besoin d’un accès au réseau Wi-Fi. Le Chromecast diffusait son propre Wi-Fi et Bluetooth, créant un réseau unique pour la diffusion et vous pouviez activer le mode invité en saisissant le code à quatre chiffres affiché à l’écran. Ce paramétrage du mode invité a aussi été supprimé des paramètres Chromecast de l’app Google Home.

Google n’a pas communiqué d’explication quant à la suppression de cette fonction fort pratique des Chromecast, mais cela peut être dû à des questions de sécurité dans la mesure où un accès non restreint est difficile à gérer ou à restreindre. Mais cela pose la question de pourquoi maintenant, après près de dix ans d’existence.

Une disparition regrettable sans raison apparente

Dans sa grande tradition d’aller vite et de casser des choses, Google a un penchant pour lancer, puis tuer des produits, ce qui prouve que le géant n’est pas réticent à mettre fin à des produits qui ne servent plus ses besoins. Malheureusement, c’est peut-être la seule explication que nous n’aurons jamais. Mais désormais, il faudra que vous demandiez le mot de passe du Wi-Fi.