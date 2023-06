Google a officiellement mis fin au support du premier Chromecast, dix ans après la commercialisation de ce produit au format clef USB.

Les produits technologiques, on le sait, n’ont qu’une durée de vie assez faible. Pas nécessairement dans le sens où ils cessent rapidement de fonctionner, mais dans le sens où ils sont souvent rapidement abandonnés par leurs fabricants. Parfois, c’est le contraire et l’on est vraiment étonné de la longévité de leur support. Aujourd’hui, nous apprenons que le Google Chromecast original n’a plus droit à la moindre mise à jour.

Google a officiellement mis fin au support du premier Chromecast

C’est la fin d’une ère, à n’en point douter. Le Google Chromecast original, la première génération donc, ne recevra plus la moindre mise à jour, comme le rapporte 9to5Google. Chromecast était arrivé sur le marché en 2013, avec un appareil au format clef USB qui offrait une expérience de Smart TV pour 35 $. Au fil des versions, Google amélioré les composants pour pouvoir répondre aux besoins, notamment en termes de streaming, mais désormais, c’est la fin pour ce modèle précis.

Dans un post sur son site d’aide officiel, Google explique que le “Support pour Chromecast (1ʳᵉ génération) est terminé, ce qui signifie que ces appareils ne recevront plus de mises à jour logicielle ou de sécurité et Google n’offre plus aucun support technique pour ces derniers. Les utilisateurs pourront constater une dégradation des performances.” La firme de Mountain View avait mis à jour la page d’aide du Chromecast pour la dernière fois en avril dernier. Autrement dit, cette annonce est passée totalement inaperçue jusque-là.

Dix ans après la commercialisation de ce produit au format clef USB

Du point de vue de Google, l’abandon total de ce Chromecast original, vieux de 10 ans tout de même, était déjà plus ou moins acté depuis longtemps. Le géant américain ne proposait déjà plus que correctifs de bugs et de sécurité pour cette première génération depuis 2019. La dernière version en date date de novembre 2022 et c’était la première depuis trois ans. Google a aussi commercialisé plusieurs autres versions depuis cette première génération, comme le Chromecast avec Google TV (HD) à 30 $ et le modèle 4K à 50 $.

Si vous êtes un fidèle utilisateur du Chromecast et que vous avez un modèle de première génération, il est désormais plus que temps de passer à un appareil plus récent.