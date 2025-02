Comment utiliser un VPN pour streamer avec votre Google TV ou Chromecast ?

Découvrez comment utiliser votre Google TV ou Chromecast pour diffuser du contenu via un réseau privé virtuel (VPN).

Tl;dr Malgré l’annonce de Google TV, le Chromecast de Google est toujours en vente.

Les VPN permettent d’accéder à du contenu géo-restreint et offrent des avantages en matière de sécurité.

Il est facile d’installer un VPN sur Google TV ou Chromecast.

Le Chromecast de Google survit malgré l’arrivée de Google TV

Contrairement à ce qui était attendu, le Chromecast de Google, cette petite merveille de technologie qui a révolutionné notre façon de consommer du contenu multimédia n’a pas été enterré par l’annonce de Google TV. En effet, cette passerelle multimédia reste disponible sur la boutique en ligne de Google, offrant toujours un excellent rapport qualité-prix.

Le pouvoir des VPN sur Google TV et Chromecast

L’un des atouts majeurs de ces appareils est leur compatibilité avec les VPN (réseaux privés virtuels). Ces derniers permettent de modifier votre adresse IP pour faire croire que vous vous connectez depuis un autre pays, vous donnant ainsi accès à du contenu géo-restreint. Par exemple, en vous connectant à un serveur VPN situé au Royaume-Uni, vous pouvez accéder à la bibliothèque de contenus de la BBC iPlayer, normalement inaccessible en dehors du territoire britannique.

De plus, l’utilisation d’un VPN offre des avantages significatifs en matière de sécurité, notamment lorsque vous l’utilisez sur votre smartphone ou votre ordinateur. En effet, un abonnement à un VPN est souvent valable pour plusieurs appareils, vous permettant de sécuriser toutes vos connexions.

Choisir le bon VPN pour Google TV

Il est important de noter que toutes les applications VPN ne sont pas disponibles sur Google TV. Cependant, cela peut être perçu comme un avantage. En effet, cela vous évite de tomber sur des VPN non testés ou gratuits qui peuvent vendre vos données ou faire de fausses promesses en matière de chiffrement. Parmi les services VPN recommandés pour Google TV et Chromecast, on trouve ProtonVPN, ExpressVPN, Surfshark et CyberGhost.

Installer un VPN sur Google TV ou Chromecast

Il est assez facile d’installer un VPN sur Google TV. Vous n’avez qu’à rechercher l’application VPN de votre choix sur le Google Play Store, l’installer et vous connecter. Pour le Chromecast, vous aurez besoin de votre smartphone ou de votre ordinateur pour activer le VPN avant de diffuser du contenu sur votre téléviseur.

En somme, l’utilisation d’un VPN sur Google TV ou Chromecast peut non seulement élargir votre accès à du contenu de streaming, mais aussi renforcer la sécurité de vos appareils.