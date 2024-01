Support natif Arm : enfin une réalité pour Google Chrome sur Windows

La version bêta d'une construction Arm64 est désormais disponible sur Chrome Canary.

Tl;dr Google lance une version de Chrome compatible Arm64.

Amélioration de la performance de Chrome sur les PC Arm64.

Potentiel impact sur le marché des PC Windows Arm64.

Anticipation d’une amélioration de performance avec le Snapdragon X Elite.

Google répond enfin à l’appel Arm64

Dans le monde des processeurs, Google a fait un grand pas en avant avec la récente sortie d’une version bêta de Chrome Canary compatible avec les processeurs Arm64 des PC Windows, y compris le Surface Pro 9 5G de Microsoft. Auparavant, le manque de soutien natif pour le navigateur le plus populaire au monde sur ces plates-formes représentait un sérieux inconvénient.

Un boost de performance pour Chrome

Le lancement de cette nouvelle version devrait accélérer significativement les performances de Chrome sur les PC Arm64. Cela permettra d’éviter de devoir faire fonctionner Chrome en mode émulation qui est plus gourmand en ressources. Pour les adeptes de Chrome aux disposant déjà d’une version récente de Windows 11 pour les processeurs Arm, la mise à jour peut être installée sans problème. Une confirmation a été faite par un utilisateur roulant sur un Snapdragon 835 SoC vieux de sept ans.

Une timide adoption des PC Arm64

Malgré la disponibilité de Chrome depuis un certain temps sur Chromium pour Arm64, la version Linux pour Arm64 et même iOS et Mac, le nombre d’utilisateurs de PC Windows Arm64 reste limité. Le prix relativement élevé de ces machines, surtout comparé aux Chromebook, pourrait expliquer cette situation. Néanmoins, “Google semble estimer que le moment est venu d’introduire cette fonctionnalité”.

L’espoir avec le Snapdragon X Elite

L’annonce de Qualcomm de la sortie prochaine de son Snapdragon X Elite, successeur du Snapdragon 8cx Gen 3, pourrait changer la donne. Grâce à la technologie de pointe en 4 nanomètres de TSMC, ce nouveau processeur promet une performance doublée par rapport à certains CPU Core i7 de 13e génération d’Intel, pour un tiers de la consommation électrique. Cela pourrait lui permettre de rivaliser avec les derniers processeurs M-series d’Apple.